“Laat kermissen doorgaan”: colonne van ruim honderd foorkramers trekt door Limburg SVM

11 augustus 2020

14u37

Bron: Belga 26 Ruim honderd foorkramers zijn door de provincie Limburg getrokken om te protesteren tegen de coronamaatregelen. De colonne van ruim drie kilometer vertrok om 9 uur in Halen en doet zowat iedere Limburgse stad en gemeente aan. De foorkramers doen een oproep aan de verschillende gemeentebesturen om de kermissen toch te laten doorgaan. Volgens de kermisuitbaters kan dat op een veilige manier.

Net als in alle andere provincies zijn de meeste grote kermissen in Limburg afgelast. Enkel kleine wijkkermissen met een beperkt aantal kramen mogen doorgaan. Daar kunnen de foorkramers niet van leven. Zij vragen een versoepeling van de maatregelen om zo toch kermissen te laten doorgaan.

Zo’n 120-tal vrachtwagens verzamelden in Halen om van daaruit aan een tocht van meer dan 200 kilometer over de hele provincie te beginnen. Verschillende voertuigen waren uitgerust met een spandoek, met daarop hun eisen.

Veiligheidsprotocol

De Limburgse foorkramers kregen ook steun van hun collega's uit de provincies Antwerpen, Namen, Luik en Vlaams-Brabant. Ze hekelen dat ze onzichtbaar zijn voor het publiek omdat ze geen fysieke locatie hebben. Met de karavaan willen ze zich nu in heel de provincie laten zien. Van de federale regering mogen kermissen doorgaan, maar verschillende steden en gemeenten beslisten om de kermissen toch te verbieden.

"Wij doen een oproep om alle afgeschafte kermissen toch te laten doorgaan", zei initiatiefnemer Steve Verstraeten op Radio2 Limburg. In april werd er door de sector al een veiligheidsprotocol ontwikkeld. In mei en juni lobbyde de sector daarmee. En dat wierp vruchten af, want op 1 juli kregen ze van de federale regering het fiat dat kermissen toch konden doorgaan met een maximumcapaciteit van 200 personen.

Samen vormden de vrachtwagens een sliert van meer dan drie kilometer die voor heel wat verkeershinder zorgde. Eindbestemming van de karavaan is Hasselt, waar de foorkramers aan het provinciegebouw een brief met hun grieven aan de gouverneur zullen overhandigen.