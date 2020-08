"Laat gezinnen met meerdere generaties thuis masker dragen" SVM

19 augustus 2020

11u08

Bron: Belga 56 De Nederlandstalige Brusselse Huisartsenkring (BHAK) pleit ervoor dat gezinnen waar meerdere generaties onder één dak samenwonen ook thuis een mondmasker dragen. Zeker nu vooral jongeren besmet raken, willen de huisartsen de verdere verspreiding onder ouderen zo tegengaan. Ze merken trouwens dat het naleven van de maatregelen nog moeilijk verloopt.

Tijdens deze tweede golf van de coronapandemie zijn het vooral jongeren die besmet raken en een risicogroep vormen. In Brussel komt daar nog bij dat vooral de dichtbevolkte wijken in het noorden van Brussel, waar vaak meerdere families samenwonen in een woning, getroffen zijn door Covid-19.

"Ik zou pleiten voor bijkomende lineaire maatregelen en meer specifiek beperkende maatregelen in een aantal situaties. Ik denk bijvoorbeeld aan het gebruik van mondmaskers binnen een gezin waar meerdere generaties samenwonen. Zeker nu meer jongeren positief testen. Je kan er natuurlijk geen politie naartoe sturen om dat te controleren", stelt Vincent Janssens als voorzitter van de BHAK.

“Inzien dat dit nodig is”

"Mensen moeten inzien dat dit nodig is. Als het niet voor de maatschappij is, dan tenminste voor hun eigen familie. Dat vergt inzet van andere mensen en dat heeft te maken met vertrouwen en burgerzin. Brussel heeft nog niet de macht om dat te verwezenlijken", vindt Janssens.

Het blijft in Brussel moeilijk om bepaalde bevolkingsgroepen te bereiken en ze de basismaatregelen zoals de mondmaskerplicht te doen naleven. Sensibiliseren en informeren blijft belangrijker dan repressief optreden, gelooft dokter Janssens. "Constant beboeten is volgens mij ook niet de juiste manier. De basisregels moeten beter uitgelegd worden op een manier waarmee je de mensen echt bereikt. Via de media is eigenlijk onvoldoende. Het erdoor duwen met sancties zal niet lukken", besluit Janssens.

