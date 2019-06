“Laat de show, do it slow”: met deze tips barbecue je zeker veilig Gunter Van Stappen

23 juni 2019

09u11

Bron: VTM NIEUWS 0 Het wordt bakken en braden de komende dagen. Hoog tijd dus om ‘s avonds de barbecue aan te steken. Maar nog veel te vaak gaat het fout en lopen mensen ernstige brandwonden op tijdens het barbecueën. Uit recent onderzoek blijkt dat nog steeds vier op de tien Belgen een onveilige methode hanteren om de barbecue aan te steken. Net daarom lanceert Oscare een sensbiliseringscampagne over ‘veilig barbecueën’. Met deze tips loopt het niet meer fout.

Bij barbecueën staat vooral het genieten centraal. Genieten van het voorbereidingsproces, genieten van het bakken en braden, genieten van een heerlijk glaasje wijn of een frisse pint, maar vooral genieten van het samenzijn onder familie, vrienden of collega’s. Barbecueën is geliefd door zowel de amateurkok als de professionele kok. Maar soms loopt een feestje wel eens uit de hand en eindigt het in mineur. Daarom nemen we best op voorhand een aantal veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat het verkeerd afloopt.

Enkele tips

Alcohol bij de BBQ is gevaarlijk aangezien alcohol op de BBQ een steekvlam kan doen ontstaan en als je drinkt aan de barbecue heb je ook al snel gemorst.

Denk aan de veiligheid, dronken barbecueën is niet veilig. Je kan gerust na het bakken en tijdens het eten nog iets alcoholisch drinken. Veiligheid begint bij jezelf. Als je bakt ben je BOB!

Denk aan de kleren die je draagt, ook deze zijn belangrijk voor het eventueel verbranden aan de BBQ. Als je gewone kleren aan doet is je lichaam al beschermd, dus bak niet in zwemkleren of bloot bovenlijf. Gebruik steeds handschoenen en draag een schort tijdens het barbecueën.

Als je bakt, houd dan een emmer water/zand in de buurt voor het geval dat er toch vuur ontstaat. Je kan de BBQ snel blussen met zand en moest een persoon in brand staan neem dan meteen de emmer water om af te koelen.

Gebruik op de BBQ houten satéstokjes in plaats van ijzeren. IJzeren stokjes worden heel warm waardoor je jezelf gemakkelijk kan verbranden.

Als je bakt, ben jij verantwoordelijk voor de BBQ en voor alles wat er rond gebeurt!

Toch verbrand geraakt?

Eerst water en de rest komt later. Hou je wonde 20 minuten onder lauw stromend water.

Is je brandwonde kleiner dan een 2 euro stuk? Behandel het dan thuis door flamigel te smeren.

Is je brandwonde groter dan 2 euro? Ga dan naar de dokter

Is je brandwonde groter dan je eigen hand? Ga dan naar het ziekenhuis

Als je kleren mee verbrand zijn, trek ze er niet af. Ingebrande kleding er af trekken kan er voor zorgen dat je ook je huid er mee af trekt. Laat dit doen door de dokter of in het ziekenhuis.

Het noodnummer bij brand is 112

Hier vind je meer info en tips