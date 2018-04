"Kwakkel dat De Wever is tussengekomen om lingeriereclame in joodse wijk te weren" ADN

22 april 2018

14u08

Bron: Belga 4 Dat Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zou tussengekomen zijn om lingeriereclame in de joodse wijk te weren, is "een kwakkel". "Ik kan dat formeel ontkennen. Dat klopt niet", zo zei Vlaams parlementslid Annick De Ridder (N-VA) vandaag in 'De Zevende Dag'.

Volgens de krant De Morgen bestaat er in Antwerpen een overeenkomst tussen de chassidische joodse gemeenschap en publiciteitsbedrijven om geen reclame voor lingerie in het straatbeeld te hangen. Bovendien zou burgemeester Bart De Wever (N-VA) bemiddeld hebben bij de deal.

Er kwam meteen kritiek op de overeenkomst en de mogelijke rol van De Wever. "De publieke ruimte is er voor iedereen en mag niet opgedeeld worden in de wensen van de ene of de andere groep. Als dit in Borgerhout gebeurd was, zou het kot te klein geweest zijn. Maar nu steekt de burgemeester zijn kop in het zand", zei Yasmine Kherbache in 'De Zevende Dag'. In de studio's van VTM stelde ook CD&V-kopstuk Kris Peeters dat het verbieden van reclames in bepaalde wijken niet door de beugel kan.

Eerder had de woordvoerder van De Wever al ontkend dat de burgemeester betrokken was bij de overeenkomst. N-VA-politica Annick De Ridder spreekt van "een kwakkel" en "onzin". "De burgemeester heeft mij verzekerd dat hij daar niet in is tussengekomen. Het gaat hier om een privéfirma die afspraken maakt met bewoners. De politiek is hier op geen enkele manier in tussengekomen".