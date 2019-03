“Kruip niet op een dak”: slachtoffer (13) waarschuwt jongeren na nieuw zwaar ongeval Gunter Van Stappen

31 maart 2019

19u13

Bron: VTM NIEUWS 0 “Kruip echt niet op een dak. Je begint aan iets en zonder dat je het weet, zet je je leven op het spel.” Dat zegt Kyano Verbrugghe (13), de jongen die eind vorig jaar van het dak van een loods in Brugge viel. Ook gisteren gebeurde in Brugge een gelijkaardig ongeval met een tiener.

Gisterenmiddag viel een 14-jarige jongen door het dak van een loods in Brugge. Hij maakte een val van een zestal meter en werd in kritieke toestand afgevoerd. Ook Kyano Verbrugge viel in december vorig jaar door het dak van een loods. Hij overleefde het ongeval, maar is zwaar aangedaan door het nieuws “Toen ik het hoorde, begon ik meteen te trillen”, klinkt het. “Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het goedkomt met hem.”

“Mijn boodschap aan iedereen: kruip niet op een dak. Je begint aan iets en zonder dat je het weet zet je je leven op het spel. Dat moet je in je hoofd steken. Veel jongeren denken daar niet aan en doen het toch. Ik heb heel dicht bij de dood gestaan, maar gelukkig ben ik erdoor gekomen. Maar ik heb enorm veel spijt van wat ik gedaan heb.”