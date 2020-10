“Kris Peeters voorgedragen als ondervoorzitter Europese Investeringsbank” TT

08 oktober 2020

21u19

Bron: De Tijd 16 De nieuwe regering-De Croo heeft Europees parlementslid en CD&V-boegbeeld Kris Peeters voorgedragen voor de functie van ondervoorzitter bij de Europese Investeringsbank (EIB). Dat schrijft De Tijd. Peeters zou daarvoor naar Luxemburg verhuizen.

Sinds het mandaat van de Nederlander Pim van Ballekom in januari 2018 afliep is er geen vicepresident meer namens de Benelux. De kersverse premier Alexander De Croo (Open Vld) had CD&V op het einde van de regeringsonderhandelingen groen licht gegeven iemand voor te dragen als opvolger. Daar was bij de andere partijen uit de coalitie nog enig gemor over, maar het verzet is nu toch gestaakt, zo blijkt.

De EIB beslist in december of januari of ze de voordracht aanvaardt. Als de EIB het licht op groen zet, verhuist Peeters naar Luxemburg. Hij zal er zo’n 23.000 euro bruto per maand verdienen.



Nederland deelt de Europese topfunctie met België en Luxemburg maar de stoel bleef tot nu toe al twee jaar en acht maanden leeg. De aanstelling werd gecompliceerd door een benoemingscarrousel onder de regering-Michel.

Kris Peeters werd in 2004 Vlaams minister, nadat hij overstapte van bij de zelfstandigenorganisatie Unizo. In 2007 werd hij gepromoveerd tot Vlaams minister-president, nadat Yves Leterme naar het federale niveau verhuisde. In 2014 stapte Peeters zelf over naar het federale niveau en werd hij vicepremier in de regering-Michel. Peeters verhuisde in 2018 naar Antwerpen om er Bart De Wever (N-VA) uit te dagen voor de burgemeesterspost, maar kwam daarbij van een kale kermis thuis. In 2019 was Peeters de lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, en verkaste hij uiteindelijk naar het Europese halfrond.