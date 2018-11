"Koning Albert II gaat niet naar ziekenhuis voor DNA-afname in zaak Delphine Boël" mvdb

29 november 2018

12u28

Bron: Le Soir - Het Nieuwsblad 84 Koning Albert II zal niet naar het ziekenhuis gaan om zijn DNA af te staan, dat bericht de krant Le Soir. Zowel koning ­Albert II als Delphine Boël hebben volgens Het Nieuwsblad een oproepingsbrief gekregen om zich volgende week te melden in het Brusselse Erasmusziekenhuis.

Op 5 november stelde het hof van beroep in Brussel vast dat Jacques Boël niet de biologische vader van Delphine Boël is. Om zeker te zijn dat Albert II haar vader is, heeft het hof de koning bevolen om een DNA-test te ondergaan.



Volgens Het Nieuwsblad zouden Delphine Boël, haar moeder Sybille de Selys Longchamps en Albert II een oproepingsbrief hebben gekregen om zich volgende week al in het Brusselse ziekenhuis te melden. De eerste twee zullen op de uitnodiging ingaan. Le Soir bevestigt dat koning Albert II niet van plan is hetzelfde te doen. Hij heeft tot februari de tijd om de beslissing van het hof van beroep aan te vechten en cassatie aan te tekenen.



“Delphine verwacht dat Albert eerder naar Cassatie zal trekken”, zegt een bron dicht bij Boël aan Het Nieuwsblad. “Ze voelt dat de koning de zaak probeert te rekken - cru gezegd - tot zijn dood.” Volgens de krant heeft de koning nog een andere optie: de deadline én oproepingsbrief te negeren en geen DNA-staal af te staan. In dat geval zou de rechtbank dat kunnen interpreteren als een impliciete schuldbekentenis.