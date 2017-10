'Koesterkoffer' moet helpen na dood kind 20u10

Sinds kort bestaat er voor ouders die een kind verloren hebben een 'koesterkoffer', vol met spullen om de rouw te dragen. Een groep mama's die het zelf heeft meegemaakt, heeft de koffer bedacht. Omdat ze niet willen dat lotgenoten nog uit het ziekenhuis of mortuarium hoeven te stappen, met hun herinneringen in een plastic zakje.



Drie mama's staken na het verlies van hun kindje de koppen bij mekaar. Ze hebben verschillende dingen in de rouwkoffer gestoken die ouders moeten helpen met de verwerking. Een koker om een haarlok in te bewaren, een canvas voor een voetafdruk, een koesterboek.



"Er zit vanalles in, niks moet, alles mag, elk rouwproces is uniek", zegt Christine Vandenhole, één van de initiatiefneemsters. "Iedereen kan op zijn moment er dingen uitnemen, doorgeven. Dat is een beetje de bedoeling."



Ouders waarvan het kind plots overlijdt vallen vaak uit de boot, zeggen de moeders. En hebben niet de omkadering die ouders van een palliatief ziek kind gelukkig wel hebben. Het universitair ziekenhuis in Antwerpen zal vanaf vandaag de koesterkoffers alvast gebruiken.