“Klotebrexit”: tegenstanders brengen duidelijke boodschap over met knalgele bus in Brussel

13 december 2018

13u47

Bron: Belga 2 De Europese wijk wordt vandaag opgefleurd met een felgele bus van brexittegenstanders, met de slogan 'Bollocks to Brexit' - of 'klotebrexit' -, een niet mis te verstane boodschap tegen de Britse uitstap uit de Europese Unie. De Britse premier Theresa May komt straks naar Brussel voor een gesprek met haar Europese collega's.

De 'Bollocks to brexit'-bus is in Groot-Brittannië een fenomeen. Het voertuig rijdt geregeld rond in de buurt van Westminster en Downing street 10, maar deed ook al de kieskringen van verschillende politieke kopstukken als de controversiële ex-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson of Labour-leider Jeremy Corbyn aan.



Bedoeling is om brexittegenstanders aan te sporen een brief te schrijven naar het parlementslid uit hun kieskring, waarin ze hem of haar vragen om de brexit alsnog tegen te houden. De bijhorende crowdfundingcampagne zamelde intussen al bijna 20.000 pond in.

Brussel

De Britse premier Theresa May komt deze namiddag naar Brussel om haar Europese collega's een stand van zaken te geven over de brexit. Eerder deze week stelde May de stemming in het Britse lagerhuis over het brexitakkoord met de EU uit, omdat er te veel weerstand was tegen de 'backstop' voor Noord-Ierland.



De Europese leiders hebben echter al te kennen gegeven dat er maar weinig onderhandelingsmarge is. Gisterenavond overleefde May nog een motie van wantrouwen in haar partij.

