“Klant mag tijdens gelaatsverzorging heel even masker uitdoen, maar moet zwijgen en waarschuwen voor nies” mvdb Bron: VTM NIEUWS

13 mei 2020

20u34 2 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft op VTM Nieuws toelichting gegeven bij de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Contactberoepen als kappers, tatoeëerders en schoonheidsspecialisten mogen binnenkort opnieuw de deuren openen. “We kunnen beiden een knipbeurt gebruiken”, stak hij van wal tegen anker Stef Wauters.



Wie straks langsgaat voor een gelaatsverzorging , zal heel even zijn of haar mondmasker mogen uitdoen, wanneer de specialist die zone onder handen neemt. Jambon rekent erop dat de klant dan wel zwijgt en tijdig aangeeft wanneer hij of zij moet niezen, waardoor er geen minuscule druppeltjes ontsnappen met een mogelijke besmetting tot gevolg.

Overleg met sekswerkers

Over het ultieme contactberoep, de sekwerkers, is nog niets beslist. Jambon belooft hierover overleg “met de sector”, allicht doelend op hulporganisaties die zich om het lot van sekswerkers bekommeren. Zelfde verhaal voor de tweedeverblijvers. Ook op deze Veiligheidsraad bleef een beslissing hierover uit. Jambon heeft begrip voor de onvrede die leeft bij eigenaars en stelt dat de experten de huidige situatie nog te vroeg achten om een versoepeling in te roepen. “We zullen nooit applaus op alle banken krijgen”, zei hij hierover.



Tot 8 juni - een periode van bijna vier weken - zijn geen verdere versoepelingen te verwachten. “Logisch”, volgens de minister-president. “Covid-19 heeft een incubatietijd van tien tot vijftien dagen. Hoe de huidige versoepeling de curve gaat beïnvloeden, moeten we nauwlettend monitoren. Hopelijk kunnen we een verbetering optekenen.”

Grote festivals waren al eerder afgelast, kleine evenementen zoals dorpsfeesten zijn niet toegelaten tot 30 juni. “Minstens tot 30 juni”, onderstreepte de minister, duidelijk makend dat op 1 juli niet zomaar een versoepeling valt te verwachten. Hij verklaarde wel dat evenementen en hun risicofactor in een categorisering zullen worden gegoten. Concreet heeft hij het over ‘open lucht’ of ‘binnen’, de spreiding van het publiek, maar ook de spreiding van het aantal artiesten op het podium. Jambon is ook Vlaams minister van Cultuur. Voor het noodfonds dat de zwaar getroffen cultuursector door de coronacrisis moet helpen, is 200 miljoen euro uitgetrokken. Hij wil tegen vrijdag de exitstrategie voor de cultuursector klaarhebben, verklaarde hij eerder vandaag in het Vlaams Parlement.

