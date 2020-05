“Kinderen moeten prioriteit zijn op volgende Veiligheidsraad” SVM

13 mei 2020

16u39

Bron: Belga 16 Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) vraagt dat de betrokken ministers en experten op de volgende Nationale Veiligheidsraad een prioriteit maken van exitmaatregelen voor kinderen en jongeren. De Veiligheidsraad besliste om vanaf volgende week opnieuw trainingen in openlucht in clubverband en tot twintig personen toe te laten. “Maar kinderen die niet in een sportclub zitten, dreigen uit de boot te vallen”, zegt Dalle.



Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens trok eerder deze week al aan de alarmbel. Kinderen en jongeren moeten zichtbaar worden in de exitstrategie, vond ze. Ook Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle schaarde zich achter die oproep.

De Nationale Veiligheidsraad besliste nu om in aanwezigheid van een trainer sport in openlucht toe te laten voor een groep van maximaal twintig personen. Dat geldt ook voor kinderen. Daarnaast gaan musea en dierenparken open, zij het telkens met de nodige voorwaarden rond hygiëne en sociale afstand. "Er zijn stappen vooruit gezet", reageert Dalle. “Maar kinderen die niet in sportclubs zitten of niet het geld hebben om bijvoorbeeld een natuurpark te bezoeken, dreigen uit de boot te vallen."

“Speelstraat moet opengaan”

De minister denkt onder meer aan speelpleinen, skateparken en voetbalpleintjes waar kinderen voorlopig niet kunnen gaan spelen. "Er is de voorbije weken veel gedaan voor de economie en dat is ook terecht. De winkelstraat is open, maar nu moet ook de speelstraat opengaan."

Dalle vraagt de exitexperten in de GEES en de Nationale Veiligheidsraad om daar tijdens de volgende vergadering een prioriteit van te maken. Over zomerkampen verwacht Dalle rond eind mei meer duidelijkheid.

