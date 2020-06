Exclusief voor abonnees ‘Kind van de kolonie’ Etienne (75): “Mijn vader kreeg te horen dat hij een negrofiel was. Toen was dat een verwijt” Fien Tondeleir

30 juni 2020

21u43 0 ‘Too little too late’, vindt Etienne Mylemans (75) de spijtbetuiging van koning Filip. Hij bracht zijn jeugdjaren door in Congo, als zoon van een “verlicht” koloniaal. “Mijn vader kreeg van andere Belgen te horen dat hij een negrofiel was. Dat was toen een verwijt.”

60 jaar geleden, op 30 juni, hoorde de toen 15 jaar oude Etienne Mylemans in Leopoldstad live op de radio de toespraak van koning Boudewijn waarin hij hulde bracht aan zijn “illustere en visionaire” voorvader Leopold II. “Vandaag is dat een zeer domme uitspraak, maar toen ervoeren ik en mijn familie dat niet zo. Het was een terechte hulde voor al het werk dat de kolonialen er verricht hadden. Er werd met geen woord gerept over uitbuiting en misdaden. We voelden ons nadien dan ook erg geschandaliseerd door de toespraak van president Lumumba. In de late namiddag gingen we de koning uitzwaaien met tricolore vlagjes op het tarmac van de luchthaven."

