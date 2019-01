"Kim De Gelder kan in theorie over vijf jaar vrijkomen, als hij niet wordt geïnterneerd” TT

18 januari 2019

21u32

Bron: TV Oost 0 Volgens zijn advocaat Jaak Haentjens kan Kim De Gelder over vijf jaar vrij komen, tenzij hij wordt geïnterneerd. Die kans acht Haentjens groot, zegt hij op Tv Oost. De Gelder kreeg in 2013 levenslang voor de moord op drie kinderen in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde en de moord op een bejaarde vrouw uit Beveren in 2009.

Vier experten beraden zich momenteel over de geestestoestand van De Gelder, die in Oudenaarde in de gevangenis zit. Daar vroeg de directie al in 2016 de interneringsprocedure aan. De Gelder heeft ondertussen bijna tien jaar van zijn straf uitgezeten, en is dus vijf jaar verwijderd van de theoretische drempel van 15 jaar om de vervroegde invrijheidstelling aan te vragen.

De voorlopige bevindingen van de experten tonen aan dat De Gelder schizofreen is en dus best geïnterneerd wordt. Iets waar zijn advocaat al van bij het begin voor gepleit heeft. "Dat geeft de maatschappij veel meer veiligheid.”