"Kilometerheffing zal gebeuren via smartphone” lva

23 maart 2019

04u54

Bron: Belga 0 Als de volgende Vlaamse regering definitief groen licht geeft voor de geplande kilometerheffing, gaat de voorkeur naar een systeem op basis van gps-tracking via de mobiele telefoon. Daarover bestaat een consensus in de werkgroep die het dossier voorbereidt in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Dat bevestigen niet nader genoemde bronnen dichtbij het dossier zaterdag in De Tijd.

Omdat systemen met tolpoorten - de eerste keuze van specialisten - te duur zijn voor een kilometerheffing op het hele Vlaamse grondgebied, is het alleen werk- en betaalbaar om een tol te heffen op basis van satellietgegevens over het individuele autogebruik in Vlaanderen. Dat kan via de mobiele telefoon van automobilisten, zegt Gerd Nees van verkeersdatabedrijf Be-Mobile in de krant. Eventueel gecombineerd met een on board unit, een klein bakje dat in de wagen geplaatst kan worden, bijvoorbeeld bij mensen die geen gsm hebben.

Automobilisten zullen waarschijnlijk de keuze hebben tussen de apps van meerdere serviceproviders, die het autogebruik traceren. Door een kredietkaart of een ander facturatiesysteem aan de app te koppelen rekenen bestuurders af met de provider, die dan de betaling aan de overheid regelt.