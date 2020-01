‘Kijk Uit’-presentatrice eerste Belgische die legendarische ‘seven summits’ bedwingt: “Er zijn traantjes gevloeid” KVDS

06 januari 2020

10u03 0 Het is haar gelukt. ‘Kijk Uit’-presentatrice Sofie Lenaerts (44) is erin geslaagd om de top te bereiken van Mount Vinson, de hoogste berg van Antarctica. Daarmee is ze de allereerste Belgische vrouw die erin slaagt om de ‘seven summits’ te bedwingen, de hoogste toppen van elk continent.

Het was vrijdagavond 19 uur lokale tijd – 23 uur bij ons – dat Lenaerts samen met Eva Lakiere en Miguel Madrid Lopez aankwam op het dak van Antarctica, na een klim van 11 uur.

Oversteek

Lenaerts was op 22 december vanuit ons land naar Chili vertrokken, waar ze exact een week later de oversteek maakte naar Antarctica. Op 30 december begon de expeditie.





Mount Vinson (4.892 meter) was niet de hoogste of technisch moeilijkste berg die ze al beklom, maar door de koude wel een van de meer lastige. De temperatuur schommelde tijdens de klim tussen de -30 en -40 graden, zo vertelt ze aan VRT NWS. “Er was weinig zicht, maar op de top was er zon en viel de wind weg. Daar was het perfect. Er zijn traantjes gevloeid.” (lees hieronder verder)

Ook de terugtocht was geen sinecure. Zelfs in het ‘high camp’ was het nog -30 en stond er een sterke wind. Daardoor zat het team daar enkele uren vast. Het besloot om toch verder af te dalen, omdat de voorspellingen aangaven dat de wind de dagen erna nog zou aanwakkeren. Met succes, want het team bereikte heelhuids het ‘low camp’.

Wind

Daar zat het ook nog een dag vast door de wind. Die viel daarna echter weg, waardoor Lenaerts en haar reisgezellen een rustige trek met de slee naar het basiskamp konden maken. Zaterdagavond om 23.30 uur lokale tijd – zaterdagmorgen 3.30 uur bij ons – kwamen ze daar aan. “Iedereen gelukkig, iedereen tevreden en ... iedereen gezond en wel. Party time”, klonk het nog op Facebook.

