"Kerstverlichting, twee stokken, spuuglelijk, schandalig": Gentenaars allesbehalve tevreden met nieuwe kunstwerken FT & YDS

13u58 0 Sabine Van Damme Een van de twee kunstwerken.

Daar zijn ze dan. De langverwachte kunstwerken op de Gentse Korenmarkt. En hoewel ze er maar sinds deze middag staan, worden ze nu al de grond ingeboord. "Belachelijk, schandalig, spuuglelijk", klinkt het bij veel Gentenaars. "Een beetje groen en wat struikjes had mooier geweest. Met dit geld had het stadsbestuur beter wat gedaan aan betaalbare woningen" of: "Een wasdraad die geknoopt rond een paal zit", "een misplaatst stuk kerstverlichting" tot "twee stokken en wat prikkeldraad". De Gentenaar is creatief.

De stalen constructies van de hand van kunstenaressen Ayse Erkmen en Ann Veronica Janssen, samen bijna 40 meter hoog, werden deze nacht met vrachtwagens van respectievelijk 27,5 meter en 25,4 meter lang van een geheime locatie naar het stadsplein getransporteerd. Tijdens het transport werd het tramnet zelfs even stilgelegd. Het kostenplaatje van de hele operatie bedraagt ongeveer 1 miljoen euro.

Het werk van Erkmen, aan warenhuis HEMA, staat er al sinds deze ochtend, de werken voor de creatie aan de Sint-Niklaaskerk, vervaardigd uit hetzelfde staal als het nieuwe WTC in New York, zijn nog volop aan de gang. Volgens de kunstenaars moeten de twee zuilen een antwoord bieden op de historische torenrij van de stad.

RV De werken zoals ze vorig jaar voorgesteld werden.