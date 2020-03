‘Keep Moving’: al meer dan 300.000 km bewogen voor onze zorgverleners kv

26 maart 2020

20u12 8 Na een week hebben al meer dan 7.500 Belgen deelgenomen aan een virtueel sportevenement en dat gedeeld op Keep Moving , het platform dat vorige vrijdag gelanceerd werd om iedereen aan te moedigen te blijven bewegen. Samen legden de deelnemers al meer dan 300.000 kilometer af. In ruil kregen ze een virtuele medaille die ze via sociale media aan een zorgverlener konden schenken.

In de eerste week sinds de lancering werden ruim 10.000 ‘challenges’ afgewerkt, dat zijn de virtuele varianten van evenementen die normaal gezien nu hadden plaatsgevonden. 3.000 sportievelingen liepen of wandelden de 2,5, 5 of 10 km van ENGIE Dwars door Dendermonde. Dat zijn er zelfs meer dan vorig jaar op het echte evenement.

Zo’n 1.750 fietsers reden de volledige 83, 114 of 150 kilometer zoals dat in de Proximus Omloop van Vlaanderen het geval zou geweest zijn of legden een stukje af van de AG Driedaagse Brugge - De Panne.



Iedereen kan op eender welk moment individueel het equivalent van die evenementen lopen, wandelen of fietsen bij hem of haar thuis of in de onmiddellijke buurt, ook in stukjes.

Medailles voor de zorgverleners

Maar het draait bij Keep Moving niet alleen om zelf bewegen, iedereen beweegt vooral voor de mensen uit de zorg. Wie een challenge heeft afgerond, krijgt een virtuele medaille en schenkt die via sociale media aan zorgverleners naar keuze. Er gingen al 4.000 medailles naar één of meerdere zorgverleners.

Vanaf morgen komen er nieuwe challenges online van evenementen die komend weekend zouden plaatsgevonden hebben, maar intussen verplaatst zijn. Al wie wil kan één van de afstanden van de Sofico Gent Marathon (5, 11, 21 of 42 km) lopen, mee lopen of wandelen met de Lampiris Crêtes de Spa, de Alpro Urban Walk Mechelen wandelen of de E3 Cyclo - Johan Museeuw Classic fietsen.

Keep Moving blijft iedereen aanmoedigen om thuis of in de buurt en volgens de richtlijnen van de overheid te lopen, wandelen of fietsen. Door je eenvoudig aan te melden op het platform, je sportapp te koppelen en te starten, schenk je ook jouw medaille aan een held uit de zorg.

Het gratis initiatief wordt gesteund door viroloog Marc Van Ranst, de ministers Jambon, Weyts en Beke aan Vlaamse kant en minister Crucke aan Waalse kant. Maar ook door een heleboel topsporters, voormalige topsporters of sportieve sympathisanten uit eigen land. Ruim 35 van hen lanceerden de Keep Moving boodschap al via een video-oproep in hun netwerk.