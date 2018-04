"KBC en dochteronderneming KBL schonden wapenembargo tijdens apartheid" IB

Bron: Belga 1 Twee Zuid-Afrikaanse ngo's hebben bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) een klacht ingediend tegen KBC wegens het systematisch schenden van het wapenembargo tijdens het apartheidsregime. De bank gaat de klacht onderzoeken. Dat schrijft De Morgen vandaag.

De twee ngo's, Open Secrets en Centre for Legal Applied Studies (CALS) dienden een klacht in bij de Belgische en Luxemburgse contactpunten van de Oeso. Ze viseren KBC en de dochteronderneming KBL. De klacht betreft schendingen van het wapenembargo uit 1977 op het apartheidsregime. Volgens Open Secrets heeft KBC tussen 1977 en 1994 met het Zuid-Afrikaanse wapenbedrijf Armscor samengewerkt om via een netwerk van schermbedrijven het toenmalige embargo te omzeilen.

De twee ngo's willen dat de betrokkenen zich excuseren bij de Zuid-Afrikaanse bevolking. Ze hopen dat de Oeso de banken veroordeelt, en dat de financiële wereld een meer sluitend systeem ontwikkelt om dergelijke dossiers voortaan onmogelijk te maken.

"Ver verleden"

KBC-woordvoerster Viviane Huybrecht bevestigt dat de ngo's hun dossier hebben overgemaakt aan de Oeso, en dat KBC een kopie kreeg. "Wij nemen akte van de klacht en onderwerpen het dossier aan een grondig onderzoek, in zoverre dat nog mogelijk is. De feiten situeren zich in een ver verleden en zijn moeilijk, zo niet onmogelijk te verifiëren", zegt ze. Een bijkomend probleem is dat KBL sinds 2011 geen deel meer uitmaakt van de KBC Groep.