"Katten zullen massaal gedumpt worden door verplichte sterilisatie" LIEVE VAN BASTELAERE

07u48

Bron: Eigen berichtgeving 26 thinkstock De verplichte sterilisatie en castratie van alle huiskatten is bij een deel van de dierenartsen in het verkeerde keelgat geschoten. "Als je een nestje van vier poezen hebt, zal je makkelijk 800 euro kwijt zijn. Katteneigenaars zullen dat niet doen. Gevolg: er zullen nóg meer poezen gedumpt worden."

Vanaf 1 april 2018 moeten alle katten in Vlaanderen gesteriliseerd of gecastreerd worden. Dat moet de oorspronkelijke eigenaar in orde brengen, vóór hij de poes overhandigt aan zijn nieuwe baasje. Als het dier in een asiel verblijft, moet de sterilisatie of castratie dáár gebeuren, voor het geadopteerd kan worden. Dierenarts Cathy Tourlouse is niet te spreken over de nieuwe regels. Zij zetelde in de Raad voor Dierenwelzijn, die Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) advies gaf voor hij een beslissing nam.

"Maandelang hebben wij, de dierenartsen, overlegd met fokkers, asieleigenaars, handelaars en Gaia", zegt Tourlouse. "Uiteindelijk hebben wij de minister geadviseerd om de nieuwe eigenaar te verplichten de kat te laten steriliseren of castreren. Zo sensibiliseer je het nieuwe baasje van de kat. Voor een poes moet je zórgen. De operatie uitvoeren in het asiel - zoals nu verplicht wordt - is óók geen goed idee. Daar staan de dieren onder stress en is hun weerstand dus minder. In zo'n omstandigheden moeten ze dan ontwormd, gechipt, gevaccineerd én geopereerd worden. Dat zorgt alleen maar voor nog meer stress, bij dieren die vaak al ziek zijn."

"Waarom hebben wij advies gegeven als de minister toch het tegenovergestelde beslist? Was het niet meer dan bezigheidstherapie voor ons? Trouwens, de minister zal enkel die katten kunnen controleren die een Cat-ID ingeplant hebben gekregen én in de kattendatabank zitten. Op dieren die niét in de databank zitten, is er geen controle. Als je je katten niet wil laten steriliseren of castreren, laat je hen gewoon niet registreren. Wie een nestje van vier katten heeft, is makkelijk 150 tot 170 euro kwijt voor de identificatie en registratie en nog eens 550 tot 600 euro voor de registratie. Heel veel mensen zullen zoveel geld niet uitgeven. De dieren zullen gedumpt worden of men probeert nieuwe baasjes te vinden in de eigen vriendenkring."

Volgens Jeroen Tiebout, woordvoerder minister van Dierenwelzijn Weyts verdedigen sommige dierenartsen nu eenmaal andere belangen: "Op termijn zullen er minder katten zijn en dus vrezen ze een deel van hun inkomen te verliezen. Vanuit dierenwelzijn was dit de meest praktische oplossing: ofwel ben je kweker, ofwel ben je het niet. Als je als kweker vier katten wil, weet je op voorhand waar je aan toe bent."