"Karel Van Eetvelt op weg naar exit bij Febelfin” HAA

14 januari 2020

11u45

Bron: Belga, De Tijd 2 Er komt mogelijk een einde aan het mandaat van Karel Van Eetvelt als gedelegeerd bestuurder van bankenfederatie Febelfin. Dat schrijft De Tijd op zijn website.

Volgens de krant deden de recente politieke ambities van Van Eetvelt vragen rijzen over zijn betrokkenheid bij Febelfin. De raad van bestuur van de federatie zou rond de middag samenkomen. Van Eetvelt zelf verklaarde aan De Tijd dat "de kans altijd bestaat" dat hij vertrekt, maar wenste verder geen commentaar te geven.

Van Eetvelt is sinds oktober 2017 voorzitter van Febelfin. Hij volgde Michel Vermaercke op.



Ruim een week geleden maakte Van Eetvelt zijn ambitie bekend om een nieuwe politieke beweging op poten te zetten. De plannen zijn pril, maar hij is in gesprek met een groep mensen, zei de voormalige Unizo-topman in een interview met De Morgen.

Nog niet zo lang geleden zoemde zijn naam ook nadrukkelijk rond als mogelijk kandidaat-voorzitter van CD&V. Uiteindelijk drukte Van Eetvelt die geruchten zelf de kop in: het partijvoorzitterschap was geen persoonlijke ambitie.