‘Kapelletjesverkrachter’ krijgt 4 jaar cel, 14 jaar na eerste veroordeling SDVO

26 november 2018

11u17 0 Een 50-jarige man uit Beernem heeft in de Brugse rechtbank 4 jaar cel gekregen, nadat hij vorig jaar een meisje van haar fiets sleurde en probeerde te verkrachten in Assebroek. Bart D. - alias de “Kapelletjesverkrachter” – staat na het uitzitten van zijn straf bijkomend nog vijf jaar onder toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank.

Het nu 20-jarige slachtoffer was op 17 juli vorig jaar op de terugweg naar huis na een avondje stappen met vriendinnen. Omstreeks 0.30 uur merkte ze ter hoogte van het kruispunt van de Astridlaan en de Michel Van Hammestraat in Assebroek een oude Mercedes op die haar achtervolgde. “Beklaagde sneed haar de pas af en trok het T-shirt van mijn cliënte kapot”, pleitte haar advocaat Frank Scheerlinck. “Hij deed haar pull naar boven en ging bovenop haar liggen. Hij dreigde ermee haar te vermoorden als ze lawaai zou maken.”

Het slachtoffer slaagde erin haar moeder te bellen die in de buurt woonde. “Zij kon de belager wegjagen en zette zelfs nog de achtervolging in. Ze moest hem lossen, maar die oude Mercedes heeft ze zeker herkend.” Pas een tiental maanden na de feiten, kregen de speurders Bart D. in het vizier. Ze vonden een duidelijke link met een zaak uit het begin van de eeuw, waarin de rechtbank in 2004 een vonnis velde. Bart D. kreeg toen tien jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling van de regering voor vijf verkrachtingen.

Zijn meest brutale feit pleegde hij 16 jaar geleden in Gistel. Hij volgde toen een koppeltje naar een kapel op de hoek van de Heyvaertlaan en de Tempelhofstraat. Onder bedreiging van een vuurwapen verkrachtte hij een jong meisje, terwijl haar vriendje moest toekijken. Het leverde hem de bijnaam ‘Kapelletjesverkrachter’ op.

Op het moment van de feiten vorig jaar was Bart D. vrij onder elektronisch toezicht. Hij ontkende achter de poging tot verkrachting te zitten. Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en kreeg vanmorgen een schadevergoeding van 3.124 euro toegekend.