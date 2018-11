“Kans is zeer groot dat Afrikaanse varkenspest zich nog verder zal verspreiden” TTR

14 november 2018

Bron: Belga 0 De Belgische autoriteiten hebben adequate maatregelen genomen toen de Afrikaanse varkenspest werd ontdekt bij wilde everzwijnen in de provincie Luxemburg, maar de kans is zeer groot dat het virus zich nog zal verspreiden. Dat meldt het Wetenschappelijk Comité (SciCom) vandaag in een persbericht.

Op vraag van het federaal voedselagentschap FAVV bracht het SciCom een onafhankelijke advies uit over de verspreiding van het virus van de Afrikaanse varkenspest. De bevoegde autoriteiten hebben op de juiste manier gereageerd, door bijvoorbeeld preventief de varkens in het besmette gebied op te ruimen, klinkt het.



Toch schat het Wetenschappelijk Comité de kans groot dat het virus verder verspreid wordt binnen de besmette zone "gezien de epidemiologie van het virus". Op langere termijn zal het wel mogelijk zijn om de uitbraak weer uit te roeien maar "de ervaring leert dat dit bijzonder moeilijk is".

Maatregelen

SciCom stelt een aantal maatregelen voor om het risico op verspreiding te beperken, zoals het preventief zoeken naar kadavers van everzwijnen, het wekelijks invullen van de epidemiecurves en het verhogen van de passieve bewaking, ook in de gebieden buiten de gedefinieerde zones.

Op 13 september werd de Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij wilde everzwijnen in de provincie Luxemburg. Het is een zeer besmettelijke ziekte die zowel varkens als everzwijnen treft, maar voorlopig bleef het aantal positieve gevallen beperkt tot wilde everzwijnen.

Sinds 2007 is het virus, dat niet gevaarlijk is voor de mens, aan een opmars bezig in Europa. Het circuleert momenteel in verschillende Oost-Europese landen en heeft zelfs recent China bereikt.