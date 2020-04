"Kans is groot dat coronavirus elk seizoen weerkeert, maar op zich is dat niet erg” ADN

07 april 2020

12u51

Bron: Belga 26 Het nieuwe coronavirus kan een cyclisch virus worden, wat betekent dat het elk seizoen terugkeert. "Maar dat is op zich niet erg", beklemtoonde interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht dinsdag tijdens de dagelijkse persbriefing. “We verwachten dat het zich op termijn, binnen enkele jaren, meer en meer zal gedragen als een verkoudheidsvirus. De gevolgen van een besmetting zullen dan minder erg zijn.”



Voorlopig is dat echter nog niet aan de orde, omdat er op dit moment binnen de bevolking nog te weinig immuniteit tegen het virus bestaat. "We moeten dus nog een hele periode doorgaan waarin er heel wat ernstige infecties kunnen plaatsvinden", zegt Van Gucht.

Wachten

Viroloog Van Gucht verwacht dus dat het virus binnen enkele jaren een seizoensvirus wordt dat eerder zal leiden tot verkoudheidssymptomen.



"Omdat er tegen dan een gedeeltelijke immuniteit zal zijn, zullen de gevolgen daarvan minder erg zijn", aldus de wetenschapper. Het is echter nog enkele jaren wachten vooraleer het evenwicht bereikt is tussen infectiedruk en populatie-immuniteit, stelt hij.

Kaap van 2.000 doden

Het aantal doden door het coronavirus in ons land heeft intussen de kaap van de 2.000 overschreden, tot 2.035. Het gaat om een forse stijging, maar die is vooral te wijten aan een extra rapportering van overlijdens in de Vlaamse rusthuizen. Tussen 1 en 4 april zijn daar 241 mensen overleden.

Bovenop de overlijdens in rusthuizen meldden de woordvoerders de afgelopen 24 uur 162 overlijdens. Goed nieuws kwam er wel uit de ziekenhuizen: gisteren werden 314 nieuwe patiënten opgenomen, een dag ervoor nog 420.

