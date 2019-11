“Kaarten zijn herverdeeld”, zegt Geens, maar CD&V blijft bij voorkeur voor paars-geel TT

08 november 2019

11u26

Bron: Radio 1 4 CD&V-vicepremier Koen Geens en minister Pieter De Crem verklaarden vanmorgen bij aanvang van de ministerraad tegenover de VRT dat “de kaarten herverdeeld zijn” en “alles is mogelijk”. Maar daaruit de conclusie trekken dat het veto tegen paars-groen verdwenen is, klopt hoegenaamd niet, verduidelijkt de partij meteen.

“Mijnheer Magnette gaat met tien partijen spreken”, aldus Geens. “Ik heb gezien dat de kaarten herverdeeld zijn. We gaan mijnheer Magnette zien en horen wat hij te zeggen heeft.” Ook minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem sloot zich daarbij aan: “In deze tijden is alles mogelijk en niets uitgesloten”, klonk het. Volgens de VRT lieten Geens en De Crem op die manier hun veto tegen een paars-groene regering varen, maar dat klopt niet, zegt de partij. De twee regeringsleden stelden enkel de nieuwe politieke toestand met Magnette als informateur vast. De partij blijft bij zijn voorkeur voor paars-geel, met N-VA en PS als centrale as.

CD&V zegt al sinds de dag na de verkiezingen dat de nieuwe federale regering moet bestaan uit N-VA en PS. Nog maar enkele weken geleden maakte Geens er in Villa Politica niet veel woorden aan vuil: “Voor mijn partij is paars-geel de enige optie”, aldus de vicepremier. Op de vraag of hij “niet in een andere coalitie” zou stappen, antwoordde hij bovendien kort en bondig: “Nee.”

Gisteren kondigde informateur Paul Magnette (PS) aan dat hij de komende anderhalve week bij tien partijen zal aftoetsen waar hun prioriteiten voor het land liggen. Dat zijn behalve de liberalen, socialisten en groenen ook N-VA, CD&V, cdH en DéFI.

Eerder op de dag gooide bij Open Vld Gents burgemeester Mathias De Clercq een ballonnetje op om de weerstand tegen een regering zonder N-VA opzij te schuiven en vol te gaan voor paars-groen.