"Juwelier schiet dader dood na gewapende overval in Oostakker" Jürgen Eeckhout

07 juli 2018

12u49 0 Bij een gewapende overval op juwelier Moens in de Bredestraat in Oostakker is een dodelijk slachtoffer gevallen. Volgens ooggetuigen is iets voor 12 uur een juwelier overvallen door twee mannen, die daarna weggevlucht zijn op een motor.

Volgens de eerste berichten zou de juwelier het vuur geopend hebben, vuurde hij drie schoten af en raakte zo een van de overvallers. Die viel uiteindelijk van de motorfiets in de Gentstraat. Hij is overleden. Zijn kompaan is weggevlucht. De Gentstraat is afgesloten in beide richtingen.