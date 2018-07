"Juwelier schiet dader dood na gewapende overval in Oostakker" Politie ondervraagt juwelier Jürgen Eeckhout

07 juli 2018

12u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een juwelier in Oostakker heeft iets voor twaalf uur twee gewapende overvallers beschoten die de zaak 'Juwelier Moens' in de Bredestraat binnendrongen. Een van de overvallers is daarbij om het leven gekomen.

Volgens de eerste berichten zou de juwelier het vuur geopend hebben, vuurde hij drie schoten af en raakte zo een van de overvallers. Die viel uiteindelijk van de motorfiets zo'n twee kilometer verder in de aanpalende Gentstraat. Hij is overleden, bevestigt de politie. Zijn kompaan is weggevlucht. Hij wordt opgespoord waarbij de politie de grote middelen inzet, waaronder een helikopter en speurhonden.

De juwelier is zo pas door de politie meegenomen voor verhoor. In de zaak waren op het moment van de overval klanten aanwezig. Zij worden opgevangen door Slachtofferhulp.

Het labo, de federale gerechtelijke politie, het afstappingsteam, een wetsdokter, een wapendeskundige, de onderzoeksrechter en het parket komen allemaal ter plaatse, zegt parketwoordvoerster Eva Brantegem.

De Gentstraat en de Bredestraat, waar de juwelierszaak gevestigd is, zijn in beide richtingen volledig afgesloten voor het verkeer.