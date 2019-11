"Jumbo op weg naar recordomzet van 8,5 miljard euro, eerste Belgische winkel overtreft de verwachtingen" ttr

18 november 2019

17u33

Bron: Belga 2 De Nederlandse supermarktketen Jumbo, die onlangs zijn eerste Belgische vestiging opende in het Limburgse Pelt, stevent dit jaar af op een recordomzet van 8,5 miljard euro. Dat heeft financieel topman Ton van Veen gezegd in gesprek met het Nederlandse AD.

Jumbo opende onlangs zijn eerste winkel in België. Na Pelt opent de supermarktketen woensdag 20 november een vestiging in Rijkevorsel. Ook Lanaken staat dit jaar nog op het programma. Het is volgens Van Veen de bedoeling om in ons land in vijf jaar ongeveer honderd filialen te openen.

"De omzet van de eerste week overtreft onze stoutste verwachtingen en ligt maar liefst 50 procent hoger dan we dachten”, aldus van Veen. “In 2021 bestaat ons bedrijf 100 jaar. Ons streven is om dat jaar een omzet van 10 miljard euro te halen. Als de huidige groei doorzet, gaan we dat halen.”



De bestuurder vindt het volgens het AD nog te vroeg om verder in te gaan op de onlangs aangekondigde samenwerking tussen Jumbo en HEMA. Wel zegt hij dat er vol wordt ingezet op de uitbreiding van het aantal Jumbo City's. "City is onze jongste formule, we hebben er nu zeven en willen op termijn doorgroeien naar circa honderd van deze winkels.”

Van Veen is niet bang dat de markt voor kleine stadswinkels snel verzadigd raakt. "De bevolking groeit nog steeds en zeker in binnensteden is behoefte aan winkels waar je snel een broodje of een verse maaltijd kunt kopen. Met de verse producten van La Place hebben we ook echt wat te bieden."