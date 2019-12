“Jullie zullen sterven”: twee mannen bedreigen gelovigen in Basiliek van Koekelberg, parket opent onderzoek “De waakzaamheid rond Basiliek van Koekelberg is verhoogd zolang het onderzoek loopt” KVE

09 december 2019

15u45

Bron: La Dernière Heure, 7s7 114 Op 30 november hebben twee mannen in de Basiliek van Koekelberg gelovigen bedreigd. De politie neemt de zaak zeer ernstig. Dat meldt La Dernière Heure. Het Brusselse parket bevestigt dat er een vooronderzoek geopend werd naar het incident.

De bedreigingen zouden op zaterdag 30 november geuit zijn, toen een groep gelovigen aanwezig was in de basiliek voor een bidstonde. De twee mannen zouden de basiliek zijn binnengedrongen, de aanwezigen uitgemaakt hebben voor “ongelovigen”, en ermee gedreigd hebben dat ze binnenkort zouden “sterven” of “branden”.

“Er zijn reeds verschillende onderzoeksdaden gesteld en het onderzoek om de verdachten te identificeren loopt nog volop”, klinkt het bij het parket. De speurders doen beroep op beelden van bewakingscamera’s. “De waakzaamheid rond de Basiliek van Koekelberg is sindsdien verhoogd.”