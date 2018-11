‘Jubileum’ in de politierechtbank: chauffeur zit aan 50ste snelheidsovertreding Deze week in de politierechtbank TVR - LDO - OSG - BKH - KBD - JHM

09 november 2018

10u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een Gentse bestuurder die terechtstond voor een resem verkeersinbreuken blijkt al voor de vijftigste keer een snelheidsovertreding te hebben begaan, wat hem een triest ‘jubileum’ in de rechtbank oplevert. Een keukenhulp uit Moerbeke (Geraardsbergen) die van zijn chef de raad kreeg om azijn te drinken om zo de alcohol te verdoezelen. En een man uit Wetteren die tevergeefs ging aanbellen bij zijn ex-vrouw, kwaad wegreed en daarbij het voertuig raakte ... van haar nieuwe vriend. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Bestuurder drinkt azijn om alcohol te verdoezelen

E. D. R. uit Moerbeke (Geraardsbergen) stond terecht in de politierechtbank van Oudenaarde nadat hij op 27 november vorig jaar in beschonken toestand een ongeval had veroorzaakt. Na het ongeval vluchtte de man naar het restaurant waar hij werkte, zo’n 100 meter verderop. Hierdoor werd hij ook vervolgd voor vluchtmisdrijf. In het restaurant raadde zijn chef hem aan om azijn te drinken, om op die manier de alcohol te maskeren. Dat beviel slecht, waardoor de man niet veel later lag over te geven. Vonnis op 14 november. (TVR)

Jubileum in de rechtbank chauffeur zit aan 50ste snelheidsovertreding

Een hardleerse bestuurder uit Gent heeft zich in de politierechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor een resem inbreuken. De man beging al voor de vijftigste keer een snelheidsovertreding en leverde zijn rijbewijs niet in toen het was ingetrokken. Het was de advocaat van de man die in de rechtbank kwam uitleggen waarom zijn cliënt de overtredingen blijft opstapelen.



“Intussen heeft hij al een rijverbod tot 2024 en boetes van bijna 31.000 euro, maar vaak gaat het om kleine overtredingen. Nu reed hij bijvoorbeeld 92 kilometer per uur waar hij 90 mocht. Hij betaalde de voorgestelde minnelijke schikkingen niet, maar nu begint het hem te dagen.” Uiteindelijk legde politierechter Pieter De Meyer nog eens boetes en een rijverbod van alles samen bijna twee jaar op. Als de Gentenaar zijn rijbewijs terug wil, moet hij zijn theoretisch rijexamen en de proeven opnieuw afleggen. (LDO)

Rijverbod voor mama met zware voet: “Ik moest mijn zoontje snel afzetten”

Een vrouw is deze week veroordeeld tot een kort rijverbod, omdat ze op 1 september in Gent tegen bijna 70 kilometer per uur reed in een zone 30. De vrouw in kwestie was op weg om haar zoontje af te zetten aan de schoolpoort.



Naar eigen zeggen wist ze niet dat ze in een zone 30 reed. “Ik had het heel druk die ochtend en ik ben verstrooid geweest”, zei de vrouw voor de politierechtbank. “Ik ben normaal een rustige chauffeur, ik heb zelfs nog nooit een ongeval gehad.” De rechtbank veroordeelde de bestuurster tot een kleine geldboete en acht dagen rijverbod. (OSG)

Dolle bestuurder kan celstraf vermijden

Ninovieter J.V. is aan een celstraf ontsnapt nadat hij onder invloed van alcohol en drugs met 150 km/uur over de Ninoofsesteenweg in Dilbeek scheurde.

De man werd in het verleden al zes keer veroordeeld voor dronken rijden, en twee keer omdat hij onder invloed van drugs achter het stuur zat. En op 13 juli van vorig jaar was het opnieuw van dat. J.V., die eigenlijk een rijverbod moest uitzitten, wilde een politiecontrole ontwijken en gaf plankgas.

Het leidde hem finaal opnieuw naar de politierechtbank, waar de procureur een celstraf vorderde. Maar J.V. kon er deze week de resultaten van meerdere drugstesten voorleggen, en daaruit bleek dat hij wel degelijk aan zijn probleem werkt. Daarom besloot politierechter Dina Van Laethem om hem niet naar de gevangenis te sturen. J.V. ging wel huiswaarts met een werkstraf van tweehonderd uur en een rijverbod van vijf jaar. Voor hij opnieuw achter het stuur mag kruipen, moet hij ook medische en psychologische testen ondergaan. (BKH)

Geldboete en rijverbod voor man die tegen geparkeerd voertuig rijdt aan woning van ex

Patrick S. uit Wetteren moest zich voor de politierechtbank in Dendermonde verantwoorden, nadat hij met zijn wagen tegen een geparkeerd voertuig was gereden. De man had zich geparkeerd aan de woning van zijn ex-vrouw en was op de deur gaan kloppen. Toen er niemand opendeed, reed hij gefrustreerd weg en raakte hij het voertuig.



Die wagen werd bestuurd door Filip B., de nieuwe vriend van S., zijn ex-vrouw. B. beweerde dat er bewust tegen zijn wagen gereden werd en het verhaal kwam voor in de politierechtbank. Het openbaar ministerie was echter niet van mening dat het hier om kwaad opzet ging, wat ook de beklaagde volhield. “Ik was kwaad. Ja, omdat er niemand open deed, maar ik reed niet bewust tegen meneer zijn voertuig”, klinkt het. “Toen ik de aanrijding veroorzaakt had, was ik zelf nog gaan bellen aan de deur, maar opnieuw deed er niemand open. Dan kan ik er ook niet aan doen”, klinkt het.



B. wou ook een schadevergoeding voor de schade aan zijn wagen, maar kon hier nog geen aanspraak op maken, omdat de wagen ook nog op naam van zijn ex-vrouw was ingeschreven. Patrick S. werd wel veroordeeld voor de aanrijding en het vluchtmisdrijf tot een geldboete van 2.000 euro en een rijverbod van 60 dagen. Bovendien moet hij ook alle examens opnieuw afleggen. (KBD)

Bestuurder valt in slaap en blijkt geïntoxiceerd: 23 dagen rijbewijs kwijt

T.D. uit Zulte heeft zich in de politierechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor een verkeersongeval in Geraardsbergen. De 33-jarige man viel achter het stuur in slaap en belandde in de middenberm. Hij bleek ook 0,94 promille alcohol in zijn bloed te hebben.

“Ik ben ontgoocheld in mezelf”, vertelde de man aan de politierechter. “Ik had nooit gedacht dat ik geïntoxiceerd achter het stuur zou kruipen.” De man was niet dronken, maar had wel voldoende alcohol in zijn lichaam om positief te blazen. “Ik had net nog een sobere periode achter de rug, want ik had deelgenomen aan Tournée Minérale. Omdat de voorbereidingen voor de Ronde van Vlaanderen achter de rug waren, heb ik met collega’s nog iets gedronken na het werk. Dat had ik niet mogen doen”, excuseerde de man zich. De politierechter legde de man een boete van 1.800 euro op, waarvan een deel met uitstel. Hij moet ook 23 dagen zijn rijbewijs inleveren. (LDO)

Rechter tegen koppel dat komt getuigen: “Jullie staan hier te liegen dat het kraakt”

Een koppel uit Ruddervoorde heeft na een getuigenis op de politierechtbank in Veurne een klacht wegens meineed aan het been. Dat zoiets voorkomt, en dan nog tijdens de zitting, is uitzonderlijk.

Het koppel moest komen getuigen in een zaak van een verkeersongeval van 6 juni vorig jaar in Houthulst. Een 55-jarige man, M.C. uit Houthulst, wordt vervolgd omdat hij toen in de Groenbosdreef op een kruispunt de voorrang zou genegeerd hebben, een andere bestuurster zo de pas afsneed én aanreed, en daarna wegvluchtte.



De vrouw achtervolgde de 55-jarige man tot op zijn oprit, waar het tot een verhitte discussie kwam. Ze noteerde zijn nummerplaat ,maar M.C. ontkent dat hij diegene was die het ongeval veroorzaakte, ondanks de schade aan zijn wagen. Hij verklaarde dat hij op het ogenblik van het ongeval bij een bevriend koppel uit Ruddervoorde was. Het koppel bevestigde dat in een verklaring, maar de rechter liet het koppel persoonlijk naar de rechtbank komen om hun getuigenis te bevestigen. Wat bleek? Op veel vragen kon het koppel niet antwoorden.

“Welke dag was het op 6 juni vorig jaar? Wat hebben jullie die dag gedaan? Wat deden jullie de dag ervoor en nadien?” Veel verhelderende antwoorden vielen er op de rechtbank niet te horen. Toch bleef het koppel bij hoog en bij laag beweren dat de 55-jarige man op het moment van het ongeval wel degelijk bij hen op bezoek was. “Jullie staan hier te liegen dat het kraakt. Ik herinner jullie eraan dat jullie onder eed staan en dus de waarheid moeten spreken. Als jullie liegen, plegen jullie meineed en dat is strafbaar”, zei de politierechter nog. Daarop kondigde de advocaat van de aangereden vrouw meteen aan klacht neer te leggen wegens meineed. “Dan kan een rechter of politie hen nog eens op de rooster leggen.” Op meineed of valse getuigenissen staan doorgaans celstraffen van zes maanden. De zaak wordt verdergezet op 14 januari. (JHM)

Traiteur verzamelt dertig veroordelingen door ‘slechte administratie’

Traiteur G.C. uit Ninove stond al voor de dertigste keer als beklaagde in een politierechtbank. Deze keer moest de man zich verantwoorden nadat hij op 26 juni in de bebouwde kom in Gooik het gaspedaal te diep induwde. Hij reed er 67 kilometer per uur, wat hem een boete opleverde. Maar omdat hij die niet betaalde, werd hij gedagvaard.

“Hij is al verschillende keren in beroep gegaan tegen veroordelingen, en dat maakt de lijst ook zo lang”, wist zijn advocaat te vertellen. “Administratief blijven er soms ook belangrijke dingen liggen. We hebben hem gevraagd om dat probleem toch aan te pakken.”

De rechter besloot uiteindelijk om de man een boete van 320 euro te geven. Dat had met uitstel gekund, ware het niet dat het strafblad van de man reeds zo lang was. (BKH)

Feestvierders mogen te voet gaan na wilde trouwstoet

Enkele feestvierders hebben maandag in de Halse politierechtbank een boete en rijverbod gekregen nadat ze het te bont gemaakt hadden in een trouwstoet. Zo negeerden ze zelfs agenten die hen aanmaanden om te stoppen.

De gasten van het bruidskoppel reden op 29 september luid toeterend rond in Sint-Pieters-Leeuw. Maar daar bleef het niet bij. Zo reden ze ook met hun wagen over het voetpad. Buurtbewoners waren het kabaal al snel beu en alarmeerden de politie. Uiteindelijk moesten agenten de feestvierders klemrijden, nadat die eerst nog enkele bevelen negeerden.

“Ze mogen feesten hoe ze willen”, aldus politierechter Dina Van Laethem. “Wij willen hun cultuur respecteren, maar dan moet ze wel ook de verkeerswetgeving respecteren.” Drie beklaagden kregen elk een boete van 180 euro en een rijverbod van vijftien dagen. Opvallend was dat één van hen zich als passagier misdragen had. Zo hing hij uit het raam van de wagen en negeerde hij, net als de anderen, de bevelen van de inspecteurs. Omdat hij zo ook andere weggebruikers in gevaar bracht, kreeg hij ook een rijverbod. Bij de beklaagden was ook een vrouw die beweerde dat zij niet achter het stuur zat. De rechter besloot om haar vrij te spreken. (BKH)

Bestuurder knalt tegen boom met 2,48 promille in bloed

De 42-jarige L. D. moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij in dronken toestand met zijn wagen tegen een boom was geknald in Ronse. De man had maar liefst 2,48 promille alcohol in zijn bloed en was daarbij ook niet aan zijn proefstuk toe. “Hij heeft er zijn nodige lessen uit getrokken en liet zich intussen ook behandelen”, benadrukte zijn advocaat. “Het is niet zo dat hij elke dag alcohol nodig had. Maar eens hij begon met drinken, kon hij niet meer stoppen.” De politierechter legde de man een geldboete van 1.800 euro en 53 dagen rijverbod op. Als hij daarna zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst zien te slagen in medische en psychologische proeven. (TVR)