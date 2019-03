“Joodse haakneuzen op Aalst Carnaval waren gerecycleerde koppen” TT

07 maart 2019

15u30

Bron: De Morgen, Het Nieuwsblad 0 De discussie over Aalsterse carnavalsgroep De Vismooil’n die met een praalwagen met Joden in de stoet ging, is nog niet volledig gaan liggen. De carnavalsgroep verdedigt zich nu door te melden dat de koppen met zogenaamde Joodse haakneuzen eigenlijk al jaren meegaan en telkens gerecycleerd worden.

“Dat de Joden afgebeeld worden met de verfoeide haakneus, komt door de recyclage van de koppen” zegt ontwerper Bram De Baere in Het Nieuwsblad. Daarmee bedoelend dat de koppen en neuzen helemaal niet antisemitisch bedoeld zijn, maar louter humoristisch. De poppen werden vorig jaar al door een andere groep gebruikt, toen als kruisvaarder.

De Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese zal de Europese Commissie, die fel van leer trok tegen de praalwagen, ook contacteren om de context van Aalst carnaval toe te lichten.

D’Haese wil absoluut geen beperking in taferelen die mogelijk niet mogen worden uitgevoerd in de stoet. “Het is te moeilijk om censuur op te leggen. Wat kan wel en wat kan niet is erg delicaat”, zegt D’Haese. De burgemeester begrijpt wel de bezorgdheid van de Europese Commissie over het toenemende antisemitisme in Europa, maar benadrukt dat dit nog iets volledig anders is dan een Aalsterse carnavalsstoet.