"Jongens en meisjes op dezelfde school, dat is kindermishandeling": joodse CD&V-kandidaat deed in 2013 al opvallende uitspraak SVM

17 april 2018

14u41

Bron: ATV, eigen berichtgeving 0 "Jongens en meisjes op dezelfde school, dat is kindermishandeling." Dat verklaarde Aron Berger in 2013 al tijdens een interview met de regionale zender ATV. CD&V krijgt veel kritiek omdat de ultraorthodoxe jood de negende plaats krijgt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Vanuit zijn geloofsovertuiging weigert hij de hand van een vrouw te schudden.

Nu Berger zich politiek engageert, worden ook zijn vroegere uitspraken onder het vergrootglas gehouden. Zo valt onder meer zijn radicaal standpunt over gemengd onderwijs op. "Jongens en meisjes op dezelfde school? Dat is niet alleen discriminatie, maar ook kindermishandeling. Het is onaanvaardbaar."

Intussen groeit het verzet, ook vanuit zijn eigen partij. "Gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen is voor mij elementair", zegt Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in VTM NIEUWS. "In Vlaanderen wordt elkaar de hand geschud. Ik vind het belangrijk dat er ook een hand wordt gegeven aan vrouwen. Ook in Antwerpen. Dit is een probleem dat zo snel mogelijk moet uitgeklaard worden."

"Rode lijn"

Ook CD&V-kamerlid Els Van Hoof, tot voor kort voorzitter van Vrouw en Maatschappij, fronst de wenkbrauwen. "Elkaar de hand schudden hoort tot onze cultuur. Dat niet willen doen, lijkt mij erg verregaand. Bij voorkeur zouden er op de CD&V-lijst geen mannen mogen staan die vrouwen geen hand willen geven. Ik heb het daar persoonlijk moeilijk mee. Ik zal nagaan wat ervan aan is."

Partijgenoot Hendrik Bogaert is al even duidelijk op Twitter. "Wie geen hand wil geven aan vrouwen, hoort niet op de lijsten van CD&V omdat dit in strijd is met de basiswaarden van de partij." Hij vindt dat zijn partij een rode lijn moet trekken en dat wie geen hand aan een vrouw wil geven, die lijn overschrijdt, zo zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1. "Als je geen respect kan opbrengen voor een andere persoon, dan zit je in een ander filosofisch kader als dat van de CD&V. Een kader dat niet verenigbaar is met dat van het christendom. Met alle respect, maar het is niet compatibel met onze basiswaarden en zo iemand hoort dan ook niet thuis op een CD&V-lijst. De openheid van de partij is goed maar niet onbeperkt.”

"Duidelijke afspraak"

Onze redactie belde Berger om meer uitleg te krijgen over zijn visie op de gelijkheid van man en vrouw, maar ook anderen thema’s als gelijke rechten voor holebi’s, abortus en euthanasie. Dat bleek niet mogelijk, deelde de man uiterst vriendelijk mee. "U stoort mij niet, maar ik heb een duidelijke afspraak met mijn partij dat ik geen interviews geef tot morgen. Want dan is de officiële persvoorstelling." Op de vraag of hij denkt dat CD&V hem zal handhaven na de interne weerstand? "Morgen. Vanaf morgen mag u mij elke dag bellen."(lacht)

"Niets te maken met gebrek aan respect"

Kris Peeters, de lijsttrekker voor CD&V in Antwerpen, neemt het wel op voor Berger. "Elke kandidaat op de lijst respecteert de gelijke positie van man en vrouw", klinkt het op Twitter.

Berger (42) is een handelaar in gevogelte uit de diamantwijk, die ook inburgeringscursussen geeft voor orthodoxe joden die hier komen wonen vanuit VS en Israël. Hij wil in de politiek erop toezien dat bij het stemmen van regels en wetten ook rekening wordt gehouden met zijn gemeenschap. Een hand geven aan andere vrouwen doet hij naar eigen zeggen niet uit respect voor zijn eigen echtgenote en voor het huwelijk. "Het heeft dus niets te maken met een gebrek aan respect voor vrouwen."