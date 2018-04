Jong bokje raakt klem tussen omheining, maar brandweer snelt ter hulp

Hans Verbeke

25 april 2018

16u31

Bron: Eigen berichtgeving 0 De brandweer heeft deze voormiddag in Poperinge een jong bokje gered dat klem was geraakt tussen de spijlen van een omheining. Dat gebeurde in het centrum van de West-Vlaamse stad. Waar het bokje vandaan kwam, is niet duidelijk.

Het dier dacht allicht te kunnen ontkomen door de metalen omheining, maar de afstand tussen de spijlen was net te klein. De brandweer maakte een spijl los om het dier te kunnen bevrijden. Een dierenarts kwam ter plaatse om het bokje te verdoven en te verzorgen. Bij het spartelen om weg te geraken, had het hertje zichzelf verwond aan het gewei. Toen het dier weer helemaal op z’n positieven was, werd het weer vrijgelaten in de natuur.