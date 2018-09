'Joke is iets vergeten': laat minister weten dat je kaartjes tussen je autoraam beu bent TTR

19 september 2018

11u31 0 Iedereen heeft wellicht al eens een opdringerig kaartje van een autoverkoper onder zijn ruitenwisser gevonden. Deze reclame is niet alleen vervelend, maar ook vervuilend. De parkings van Ikea of shoppingcenters liggen bezaaid met autokaartjes die uit frustratie meestal naast de vuilnisbak belanden, zo was gisteren te zien in het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’. Wie zich ergert aan de kaartjes, kan Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) op de website ‘Joke is iets vergeten’ een autokaartje sturen om duidelijk te maken dat er een einde moet komen aan dergelijke reclamepraktijken.

‘Wij kopen cash, zelfs zonder autokeuring, beschadigd of veel kilometers’, is slechts een voorbeeld van wat op reclamekaartjes van autoverkopers te lezen staat. Veel mensen vinden het louche en gooien het kaartje op de grond. Traxio, de beroepsfederatie van autoverkopers, waarschuwde eerder al dat mensen beter twee keer nadenken vooraleer ze hun wagen verkopen aan zo’n opkoper. Vaak wordt immers geen eerlijke prijs betaald of worden formaliteiten niet goed afgehandeld, klonk het toen.

Niet alleen autoverkopers, maar ook Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) moet volgens Frances Lefebure en het team van 'Make Belgium Great Again' herinnerd worden aan het vervelende probleem op parkings in Vlaanderen. “Joke is iets vergeten. Stuur hier een vriendelijke reminder”, staat te lezen op de website die na de uitzending van het programma werd gelanceerd. Wie de strijd wil aanbinden tegen dergelijke reclamepraktijken, kan via de website zelf een reclamekaartje sturen naar Schauvliege.

Waals minister van leefmilieu Carlo Di Antonio (CDH) had in februari vorig jaar als eerste in ons land een ministerieel besluit klaar waarmee hij een einde wilde maken aan het probleem. Autoverkopers die toch een kaartje onder een ruitenwisser stoppen in Wallonië, riskeren een boete tussen de 50 en de 100.000 euro. Bovendien kan het gerecht ingeschakeld worden, waardoor een gevangenisstraf mogelijk is.

Het is voorlopig onduidelijk of Schauvliege intussen plannen heeft om de kaartjes te verbieden.



