“Johnny Thijs wordt voorzitter Electrabel” IB

21 augustus 2019

04u32

Bron: Belga 0 Het energiebedrijf Electrabel staat op het punt voormalig bpost-topman Johnny Thijs tot voorzitter te benoemen. Dat schrijven De Tijd en L'Echo vandaag. Zijn komst moet helpen in de gevoelige politieke discussies over de kerncentrales.

De Franse energiereus Engie werkt aan een herschikking van de raad van bestuur van zijn dochterbedrijf Electrabel. De bedoeling is Electrabel weer een meer uitgesproken Belgisch karakter te geven en beter in te spelen op de politieke gevoeligheden in ons land.

De benoeming is nog niet formeel, maar volgens informatie van De Tijd en L'Echo wordt Thijs de voorzitter. De voormalige topman van de consultant McKinsey Belgium, Etienne Denoël, wordt vicevoorzitter.

“Denkoefening”

Engie wil die informatie niet bevestigen, maar erkent dat er een denkoefening loopt over het bestuur van Electrabel. Thijs en Denoël "staan de groep daarin bij als raadgever". "Ze leiden samen met het lokale management een diepgaande reflectie over de ontwikkeling van de activiteiten in België", staat in een schriftelijke reactie vanuit Parijs.