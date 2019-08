“Jobstudent had haar nooit mogen toelaten": meisje (2) valt voor ogen ouders uit gondel en loopt hoofdletsel op LH

07 augustus 2019

12u12

Bron: Sudinfo 47 In het recreatie- en dierenpark van Mont Mosan in de stad Hoei (provincie Luik) heeft zich afgelopen weekend een tragisch ongeval voorgedaan. Een 2-jarig meisje viel er uit een attractie, een mix van een draaimolen en een achtbaan, en raakte daarbij zwaargewond aan het hoofd.

Getuigen vertelden aan de Franstalige krant La Meuse hoe ze het kindje, dat helemaal alleen in de gondel zat, onder de veiligheidsstang zagen glippen. Het incident gebeurde voor de ogen van haar ouders. “Het kleine meisje kwam onder de attractie terecht. Ze zat helemaal vast en kon niet bewegen. Mijn echtgenoot is meteen te hulp geschoten”, aldus een getuige.

Het meisje werd overgebracht naar het ziekenhuis van Hoei, waar ze nog altijd behandeld wordt. “Ze liep meerdere verwondingen op. Haar oor moest genaaid worden, ze is op verschillende delen van haar lichaam verbrand en heeft een hoofdtrauma opgelopen”, legt haar vader uit.

Geen controle

De ouders van het meisje wisten niet dat de attractie niet toegelaten was voor niet-begeleide kinderen onder de 3 jaar. “De jobstudent die verantwoordelijk was voor de attractie liet haar alleen toe. Hij heeft ons nooit gezegd dat ze vergezeld moest zijn van een volwassene”, aldus de vader. “We gingen een paar weken geleden naar Plopsaland en daar werden gewaarschuwd toen een attractie niet toegankelijk was voor kinderen.

“De baas van het park toont spijt en is bereid om de ziekenhuiskosten te betalen”, verklaarde de vader nog. De directeur van Mont Mosan, Jean-Marc Vanberg, reageerde zelf ook op het incident. “Het klopt dat de student het kindje niet had mogen toelaten”, geeft hij toe. Over de aard van het hoofdletsel is verder niets bekend.