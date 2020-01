“Je zal ons niet meer zien”: bloedsporen gevonden in voertuig van koppel dat thuis vertrekt en zes kinderen achterlaat HR

14 januari 2020

06u46

Bron: Sudpresse, La Dernière Heure 0 Binnenland Het gerecht denkt dat het vermiste koppel Shujaat Yawary (40) en Kauhsar Hussain (38) uit de buurt van Charleroi dood is. Het Belgisch koppel van Afghaanse origine is sinds tweede kerstdag 26 december 2019 vermist. Ze vertrokken ’s nachts met hun bestelwagen. Hun zes kinderen bleven thuis achter. “Je zal ons niet meer zien”, zei de vader tegen een van zijn dochters.

Het opsporingsbericht is gisteren, bijna drie weken na de verdwijning, verspreid. Yawary (40) en Hussain (38) verlieten tussen middernacht en 6 uur’s ochtends hun woning in de de Rue de la Station in Carnières (Morlanwelz), ten westen van Charleroi.

De twee reden wellicht rond 4 uur ‘ ochtends weg in een witte VW Transporter met nummerplaat 1-CNZ-869. De bestelwagen werd 2 uur later teruggevonden op de verlaten bedrijfssite van Inter-Béton in de Rue de Montigny in Charleroi. De site bevindt zich dicht bij de Samber. Buurtbewoners verwittigden toen de politie.

De deuren van de camionette stonden ​​open en de motor was draaiende, maar van de inzittenden was er geen enkel spoor. Het voertuig is ook niet als gestolen gemeld. Duikers gingen op 27 december in de Samber op zoek om naar lichamen te zoeken in de Samber, maar zonder succes.

Bloedsporen

Zowel in het appartement van het koppel als in de VW Transporter zijn bloedsporen aangetroffen, wat er op wijst dat er geweld in het spel is. Of het gaat om een ruzie binnen het gezin dan wel of er andere personen betrokken zijn, is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van het parket van Charleroi zou de vader tegen een van zijn dochters gezegd hebben: “Je zal ons waarschijnlijk niet meer zien.”

Hebt u Yawary en Hussain nog gezien of hebt u meer informatie over deze verdwijning, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook de politie ook bereiken via opsporingen@police.belgium.eu.