“Je was de zonnestraal in het Conservatorium”: collega’s in shock door gewelddadige dood Karine (56), partner (33) niet meer verdacht MVDB en FVI

06 juli 2019

14u45

Bron: La Meuse, Belga 26 UPDATE De partner van Karine Iskounene (56), de vrouw wiens lichaam woensdagavond laat is aangetroffen in haar woning in Neupré nabij Luik, geldt niet meer als verdachte. Dat heeft het parket van Luik deze middag meegedeeld. De 33-jarige man is langdurig door de onderzoeksrechter ondervraagd, maar zijn alibi is geverifieerd en lijkt te stroken met de realiteit.

Het lichaam baadde in het bloed, toen de man de hal van de woning in deelgemeente Neuville-en-Condroz betrad. Volgens de vaststellingen van de wetsdokter werd het slachtoffer verschillende keren geslagen, mogelijk met een baseballknuppel. De man, die samen met een buurvrouw aanwezig was toen de hulpdiensten arriveerden, werd beschouwd als een verdachte. Hij zou een weinig overtuigende uitleg hebben verschaft over zijn tijdsbesteding.



Uiteindelijk blijkt dat de vage verklaringen van de man te verklaren waren door de shock van de gebeurtenissen. De speurders hebben zijn alibi gecheckt en dat lijkt in overeenstemming met de realiteit te zijn.



Knuppel

De autopsie heeft aangetoond dat de vrouw omstreeks 21.00 uur overleden is aan een hersenbloeding als gevolg van de slagen met een baseballknuppel die ze moest incasseren aan het hoofd en de borststreek. De knuppel bevond zich bij haar. Er waren geen sporen van braak of diefstal.



Het gewelddadige overlijden van Karine schokt vrienden en collega's. Het ongeloof is groot bij het Koninklijk Conservatorium van Luik, waar de vrouw als poetsvrouw werkte. Tegenover La Meuse omschrijven collega’s Karine als een lieve vrouw en geweldige moeder. “Je was een zonnestraal in het Conservatorium”, aldus een jonge collega. “Ik kan het nog altijd niet geloven”, zegt een musicus die aan de muziekinstelling is verbonden.



Haar naaste familie is te overmand door emoties om te reageren op het drama. De vrouw laat twee adolescente dochters uit een eerdere relatie achter.



“Hier in de wijk hebben we niet echt veel contact met elkaar. Iedereen gaat naar het werk en komt ‘s avonds terug . We praten niet veel en blijven discreet. We zijn nogal op onszelf”, is het enige wat een niet nader genoemde buurtbewoner aan La Meuse kwijt wou.