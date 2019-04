"Je portemonnee of je kop." Het werd dat laatste TWEE TIENERS VAN 17 DIE MAN OP HOOFD SCHOPPEN VANDAAG AL VOOR JEUGDRECHTER Ken Standaert

08 april 2019

05u00 10 Een jeugdrechter moet vandaag oordelen over de 17-jarige kopschopper Ayo A. uit Antwerpen. In een hallucinant filmpje, gemaakt en verspreid door zijn maat D. (17), is te zien hoe A. zaterdagochtend in het premetrostation Astrid een weerloze man bedreigt en twee keer keihard tegen het hoofd schopt. Beiden werden gisteren opgepakt en brachten de nacht door in de cel.

"Wil je van je story halen aub, ik kom in de problemen hierdoor." Die smeekbede stuurde Ayo 'Cuurly_boy' A. zondag naar een kennis op de populaire filmpjes- en fotoapp Snapchat. Bij de 17-jarige Nigeriaanse Belg was pas dan immers doorgedrongen dat het videootje van zijn vriend D. - ook 17 - maar beter niet verder verspreid kon worden.

Maar het 20 seconden durende filmpje, zaterdag opgenomen tussen 5 uur en 5.30 uur in het Antwerpse premetrostation Astrid, was dankzij enkele alerte jongeren al bij de Antwerpse politie geraakt. Op de beelden zien we een verwarde man op de grond zitten, naast enkele stoeltjes. A. staat tegenover hem, op zowat anderhalve meter afstand. "Je portemonnee of je leven", schreeuwt cameraman D. de weerloze man toe, waarna A. die woorden herhaalt en zachtjes begint te tellen. "Eén. Twee...", klinkt het, terwijl D. opnieuw tussenkomt. "Hij heeft zijn keuze gemaakt, hij heeft zijn keuze gemaakt." Wanneer de man vraagt waarom A. problemen maakt, haalt de tiener een eerste keer keihard uit. Hij schopt de man op zijn slaap, alsof het een training met een bokszak was. Zonder enige aarzeling volgt vlak erna een tweede, nog hardere trap op het hoofd van de man. De bril van het 59-jarige slachtoffer kraakt en hij zakt in elkaar, waarna de gruwelijke clip stopt.

Gsm gepikt

De bewuste beelden belandden zaterdagavond ook bij VB-lijsttrekker Dries Van Langenhove, die ze verder via Twitter verspreidde. Tot ontstentenis van heel wat Antwerpse jongeren met allochtone roots, die de Schild & Vrienden-oprichter er onmiddellijk op wezen dat zíj als eersten de beelden van Ayo A. aan de politie bezorgd hadden en dat zij hadden geholpen de jongen te identificeren.

Uit berichten tussen een kennis en A., zondagvoormiddag, blijkt dat de kopschopper beloofde om zelf naar de politie te zullen stappen om zich aan te geven. Dat deed hij uiteindelijk niet. Rond 14 uur werd A. gearresteerd, een kleine twee uur later was ook D. ingerekend om verhoord te worden en had de politie het 59-jarige slachtoffer getraceerd. "Hij heeft zaterdag aangifte gedaan voor de diefstal", aldus politiewoordvoerder Sven Lommaert. "Zijn verwondingen waren gelukkig niet al te erg en hij maakt het al bij al goed." Volgens de man wilde hij met de metro huiswaarts keren na een cafébezoek in Merksem toen de tieners opdoken. Ze duwden hem eerst van zijn stoeltje, stalen zijn gsm en wilden daarna ook zijn portefeuille. Toen hij die weigerde af te geven, volgden de twee trappen op het hoofd.

Nachtje cel

Opmerkelijk: het schopfilmpje is niet het eerste criminele beeld dat van A. circuleert op sociale media. Zo plaatste hij zelf een filmpje van een gauwdiefstal in een winkel, is er een filmpje waarbij hij boven op geparkeerde wagens springt en poseert hij op een foto met een handvuurwapen - echt of nep valt niet te onderscheiden. "Al deze filmpjes en zijn socialmedia-accounts zullen onderzocht worden", aldus een politiebron, die meegeeft dat de Antwerpse tiener - in tegenstelling tot de filmende D. - goed bekend is bij politie. "Zijn strafblad telt al enkele pagina's. Vandalisme, afpersing, slagen en verwondingen: hij heeft het allemaal op zijn palmares."

Volgens onze informatie zou A. gisteren tijdens het eerste verhoor al aangegeven hebben dat hij inderdaad de schoppen uitdeelde. Na afloop werden beide tieners in het commissariaat in een doorgangscel voor minderjarigen geplaatst. Vandaag worden ze voorgeleid bij de jeugdrechter, die moet beslissen of de tieners al dan niet onder voorwaarden vrijkomen, naar een jeugdinstelling moeten of uit handen gegeven moeten worden. Als het dat laatste wordt, zullen ze voor een onderzoeksrechter verschijnen en worden ze later als een volwassene berecht.