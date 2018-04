"Je kunt niet naar oorlogsgebied met mannen die hun mama missen": buitenland lacht met onze rekruten Buitenlandse media vinden plan van leger om rekruten thuis te laten slapen te gek voor woorden Redactie

16 april 2018

10u45

Bron: PHILIPPE GHYSENS 379 Het plan om rekruten tijdens hun legeropleiding thuis te laten slapen , wordt in het buitenland om hoongelach onthaald. “Mama’s kindjes”, klinkt het in de Britse pers. “Als ze straks naar het front worden gestuurd, vragen ze nog om een mobilhome”.

Wordt het kazerneleven afgeschaft? De legertop denkt dat de opleiding voor jonge soldaten aantrekkelijker wordt als ze ’s avonds de kazerne mogen verlaten om thuis te gaan slapen. Nu haken te veel jonge rekruten voortijdig af. Defensiespecialist Luc De Vos stelde vorige week al de vraag: “Wat als ze op buitenlandse missie worden gestuurd?”

Op de koude grond slapen

In de Britse krant The Guardian levert een voormalige Nederlandse paracommando, Danny Lams, het antwoord: “Dan vragen ze om een mobilhome”. De gewezen soldaat, die nu voorzitter is van een veteranenorganisatie, vindt het Belgische voorstel belachelijk.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN