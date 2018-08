"Je gaat sterven, maar je zal geen pijn lijden": vrouw verplicht Belgische gynaecoloog om rattenvergif te drinken Sven Van Malderen

28 augustus 2018

12u49

Bron: La Nouvelle Gazette 0 Een Portugese arts is in Zwitserland veroordeeld tot dertien jaar cel vanwege de moordpoging op een Belgische gynaecoloog. Nordine moest -met een geweer tegen het hoofd- een vergiftigde 'cocktail' drinken. Haar Braziliaanse minnaar zat mee in het complot.

De feiten speelden zich vier jaar geleden af in hun appartement in Rossens. Nordine wilde scheiden van zijn echtgenote omdat ze een relatie begonnen was met een zekere Max, maar daar ging ze niet mee akkoord.

In de nacht van 22 op 23 april 2014 zou blijken waarom: het verliefde duo stond plots voor zijn deur en verplichtte hem een brouwsel van aardbeiensap, insecticiden en rattenvergif op te drinken. Als hij weigerde, zouden ze hem doodschieten. "Je gaat sterven, maar je zal geen pijn lijden", liet Telma Couto Garcia fijntjes weten.

Eigen dood gefaket

Nordine werkte verschillende glazen naar binnen, maar het gif werkte niet. Als ultieme uitweg probeerde hij zijn eigen dood te faken. Tevergeefs, er volgde een worstelpartij. Telma kerfde daarbij zelfs met een mes in zijn linkerpols om het op een zelfmoordpoging te doen lijken.

Miraculeus genoeg wist Nordine alsnog uit de klauwen van zijn belagers te ontsnappen. Het duo ging er uiteindelijk vandoor met zijn wagen, die zou later teruggevonden worden op de parking van een restaurant.

Waarom nu zo veel moeite gedaan? Simpel: als het plannetje gelukt was, zou Telma de levensverzekering opgestreken hebben. Goed voor een bedrag van 115.470 euro...

Dolverliefd

De Brusselaar had Telma in december 2012 leren kennen in het ziekenhuis waar hij als hoofd van de dienst gynaecologie werkte. Hij viel als een blok voor de dertien jaar jongere schoonheid. Ze kochten het appartement in Rossens en in oktober 2013 gaven ze elkaar het jawoord in de Portugese stad Chaves.

Drie maanden later had Telma er echter al genoeg van: ze trok naar Rio de Janeiro, waar ze op het strand Max tegen het lijf liep. Samen keerden ze terug naar het appartement in Zwitserland. "'Maak je maar geen zorgen', kreeg Nordine te horen. 'Max is homo en is hier enkel om een job te vinden'."

Op vakantie

Met z'n drietjes gingen ze zelfs op vakantie bij de familie van Telma in Portugal. Ook de twee kinderen van de gynaecoloog uit zijn vorig huwelijk waren van de partij. Telma liet nu echter geen twijfel meer bestaan over haar gevoelens, met een nieuwe ruzie tot gevolg.

De vrouw verwittigde de ex van Nordine daarop dat ze zo snel mogelijk de kinderen moest komen halen. Ze belde ook naar zijn broer, met de boodschap dat hij haar geslagen en met de dood bedreigd had.

De dag nadien keerde Nordine gedesillusioneerd terug naar huis. Niet veel later volgden Max en Telma, met het jachtgeweer van haar vader in de koffer.

Zelf verraden

Na de feiten vluchtte het duivelse koppel naar Brazilië. Ze huurden een appartement in Belford Roxo en slaagden er een hele tijd in om onder de radar te blijven.

Tot Telma op 20 juli zelf twee agenten op patrouille tegenhield. Ze beweerde geslagen te zijn door Max. De politiemannen vonden echter dat ze zich vreemd gedroeg en voerden nader onderzoek uit. Zo ontdekten ze dat haar naam op de lijst van Interpol stond.

De Portugese furie werd opgesloten in de gevangenis van Gericino. Pas in september 2015 zou ze uitgeleverd worden aan Zwitserland.

Op haar proces kwam aan het licht dat Telma aan een bipolaire stoornis lijdt. Ze klaagde over de "lijdensweg" die ze in Brazilië meegemaakt had. "Ik moest op de grond slapen en mijn cel delen met veertien andere gevangenen", klonk het onder meer. Het geldmotief en het ontbreken van spijt speelden een belangrijke rol in de uiteindelijke strafmaat.