"Je denkt altijd dat zoiets alleen anderen overkomt": twee zevenjarigen misbruikt door negenjarig kind sam

16u41

Bron: Sud Presse 12 screenshot De school in Tamines. (Google Street View) In een klein dorp in de provincie Namen is een negenjarig jongetje betrapt terwijl hij op school twee zevenjarigen verplichtte seksuele handelingen te verrichten. Het kind was een recidivist, meldt Sud Presse.

De feiten vonden vorige week plaats op schooltje Saint-Louis/Sainte-Mari in Tamines, bij Sambreville. Daar ontdekte een onderwijzeres de leerlingen op heterdaad in de toiletten terwijl de twee kleinsten "bezig waren" met de grootste. En wat meer is: het was niet de eerste keer dat de dader zoiets uithaalde. Twee jaar geleden pleegde hij al gelijkaardige feiten.

Gerecht

De onderwijzeres bracht direct de directie op de hoogte, die maatregelen nam. Het gerecht werd ingelicht, een crisiscel werd opgericht en de leerling mag niet meer op de school komen. De kinderen kregen een briefje mee voor hun ouders, die net als directrice Bénédicte Seront geschokt zijn.

"Gekregen wat we wilden"

Toch behouden ze hun vertrouwen in de directrice en de school. "Voor ons is de zaak gesloten", reageert een vader. "De leerling is geschorst, dus we hebben gekregen wat we wilden. De directie heeft gedaan wat moest. Het belangrijkste is dat hij geen contact blijft houden met onze kinderen. Dit verhaal is niet te geloven. Je denkt altijd dat zoiets alleen anderen overkomt, maar we beseffen nu dat het ook kan gebeuren op een kleine school zoals die van ons."