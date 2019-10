“Jambon I wil meer dan 2 miljard euro besparen”: op deze budgetten zou beknibbeld worden PVDA: “‘Investeringsregering’ blijkt ordinair besparingskabinet” HAA

05 oktober 2019

10u33

Bron: Belga 496 Vlaamse regering De nieuwe Vlaamse regering wil de begrotingstabellen voorlopig nog niet vrijgeven, maar volgens De Standaard bevatten de tabellen een reeks te duchten besparingsmaatregelen. De totale besparingen zouden oplopen tot meer dan 2 miljard euro. De regering-Jambon wil onder meer besparen op kinderbijslag.

Volgens de krant zal de regering-Jambon onder meer besparen op de indexering van de kinderbijslagen. Zo zullen de bedragen vanaf het derde kind vijf jaar lang niet worden geïndexeerd, en de leeftijdstoeslagen evenmin. Dat moet 100 miljoen euro besparingen opleveren.



Er zal ook worden bespaard op de gezinszorg (50 miljoen euro) en de organisatie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (40 miljoen euro).

Ook tegenover de investeringen in onderwijs staan volgens De Standaard besparingen. Zo moet het secundair onderwijs 100 miljoen euro inleveren, het volwassenenonderwijs 5 miljoen euro en het hoger onderwijs meer dan 60 miljoen euro.



Nog volgens de krant komt er een algemene besparing van het personeel van 75 miljoen euro, op apparaats- en werkingskosten van administratie of agentschappen nog eens 250 miljoen euro.



Er wordt ook gesneden in het doelgroepenbeleid. Zo wordt volgens De Standaard de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor 55-plussers opgetrokken naar 58 jaar. De hervorming levert tegen 2024 200 miljoen euro besparingen op.

“Hardvochtig en asociaal”

De extreemlinkse oppositiepartij PVDA noemt de besparingsplannen van de regering-Jambon “hardvochtig en asociaal”. Volgens PVDA is duidelijk waarom de regering de begrotingstabellen nog niet wil vrijgeven. "Deze regering bespaart 2 miljard op de kap van de samenleving. De zogenaamde 'investeringsregering' van Jambon blijkt een ordinair besparingskabinet", aldus fractieleider Jos D'Haese.