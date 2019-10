“Jambon I gooit objectieve procedure gouverneurs overboord” TT

02 oktober 2019

10u36

Bron: Belga 6 De nieuwe Vlaamse regering maakt komaf met de huidige objectieve procedure voor de benoeming van provinciegouverneurs. Het wordt opnieuw een politieke benoeming. Dat staat volgens De Tijd in de zogenaamde atoma-schriftjes, de geheime akkoorden die bij elke regeringsonderhandeling worden gesloten. Op die manier moet Carina Van Cauter (Open Vld) toch benoemd kunnen worden als Oost-Vlaams gouverneur.

De vorige regering-Bourgeois besliste de gouverneurs niet langer politiek te benoemen, maar via een objectieve selectieprocedure. Maar dat draaide in de soep toen er een nieuwe gouverneur in Oost-Vlaanderen moest worden aangeduid in opvolging van Jan Briers.

Omdat Jan Briers in oktober 2018 met pensioen zou gaan, besliste de Vlaamse regering een selectieprocedure op te starten voor een nieuwe gouverneur. Voor het eerst zou die niet politiek benoemd worden. Meer dan 100 kandidaten dienden zich aan, waarvan er 15 geschikt werden bevonden.

Na een assessment stelde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) de kandidaat voor die het best had gescoord. Dat was Wim Leerman, algemeen directeur van de stad Aalst. Open Vld ging daar echter niet mee akkoord en bleef vasthouden aan Kamerlid Carina Van Cauter. Het gevolg was een patstelling die enkele maanden duurde, tot Van Cauter haar kandidatuur introk nadat de resultaten van haar assessment waren uitgelekt in de media.