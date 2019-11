Exclusief voor abonnees

“Ja, ik veracht homo’s. Ja, ik ben racistisch”: de Belgische leden van neonaziforum Iron March ontmaskerd

Bruno Struys

15 november 2019

09u00

Bron: De Morgen

5

Verschillende Belgen duiken op in de data van Iron March, een online forum voor neonazi’s. Ze uiten zich als homohaters, islamofoben en antisemieten, bereid om tot actie over te gaan in lokale milities. ‘Ik moet tot actie overgaan. En daarom ben ik naar dit forum gekomen.’