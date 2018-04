"Ja, de islam is vandaag gevaarlijker

dan andere godsdiensten" Filosoof Maarten Boudry praat met Ali Rizvi, auteur van ‘De atheïstische moslim’ Maarten Boudry

20 april 2018

09u25

Bron: De Morgen 1 "In elke geloofs­gemeenschap heb je sceptici en atheïsten. De gedachte dat er één groep is waarin dat niet voorkomt, de islam, is extreem onwaarschijnlijk." De Pakistaans-Canadese schrijver en voormalige moslim Ali Rizvi gaat in zijn bejubelde boek De atheïstische moslim geen thema uit de weg. "Vandaag maken we een verlichting mee in de islamitische wereld."

Of hij niet vermoeid is na alle lezingen en interviews van de afgelopen dagen, vraag ik hem in de kantoren van zijn uitgever in Antwerpen, een uurtje voordat hij afreist naar Brussel om in De afspraak te zitten. "Weinig geslapen, ja. Maar dat is goed, want dan ben ik minder geremd." De ideale geestestoestand dus voor een openhartig en ongezouten interview.

Je boek is getiteld De atheïstische moslim. Voor veel mensen ben je wellicht een wandelende contradictie. Leg eens uit.

"In de moslimwereld zijn er talloze vrijdenkers, atheïsten en agnosten die niet openlijk kunnen spreken over hun overtuigingen. Dat zijn mensen die ongelovig zijn in gedachten, maar die zich moeten voordoen als moslim. Zij leven allemaal een tegenstrijdig bestaan. Dat is de contradictie in mijn titel."

"Daarnaast is het een satire op het idee dat je altijd kersen kunt plukken in religieuze tradities. Ik heb een vriendin die zichzelf een ‘feministische moslim’ noemt. Wat wil dat zeggen, vroeg ik haar? Zoals een vleesetende vegetariër? Wel, zei ze, er zijn natuurlijk vrouwonvriendelijke passages in de Koran waarmee ik problemen heb, maar iedereen doet aan kersenpluk, dus ik ook."

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN