'Islamsafari' Dewinter en Wilders nu ook in Brussel-stad niet welkom ADN

16u04

Bron: Belga 7 Photonews Filip Dewinter (Vlaams Belang). Ook de Brusselse burgemeester Philippe Close verbiedt de geplande 'islamsafari' door Molenbeek van Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter met zijn Nederlandse PVV-collega Geert Wilders. "We willen niet dat mijnheer Wilders zijn racistische haatboodschap verspreidt op Brussels grondgebied", klinkt het op het kabinet van de PS'er. Eerder liet Molenbeeks burgemeester Françoise Schepmans (MR) al verstaan dat Dewinter en Wilders morgen niet welkom zijn.

Filip Dewinter en Geert Wilders organiseren morgen een "islamsafari" in Brussel en Sint-Jans-Molenbeek. "Een wandeling langs de plaatsen in Brussel die het ergst getroffen zijn door de islamisering", noemt Dewinter het.

De twee geven morgen om 12.30 uur eerst een persconferentie in de Kamer, waarna ze om 14 uur vertrekken richting Molenbeek, tegen de politieverordeningen van Schepmans en Close in. Wilders en Dewinter plannen onder meer een bezoek aan de Ribaucourtstraat, het Sint-Jan-Baptistvoorplein en de Gentsesteenweg. Wilders wordt wellicht begeleid door een escorte van de federale politie, maar een risico op belangenconflict met de lokale politiezone Brussel-West is er niet, klinkt het. "Er is genoeg overleg tussen beide", zegt de federale politie.