'Islamsafari' Dewinter en Wilders aan Molenbeek afgeblazen ADN

18u31

Bron: ANP 21 Photonews Links: Filip Dewinter. Rechts: Geert Wilders. Het bezoek dat PVV-leider Geert Wilders en Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter morgen aan Molenbeek zouden brengen gaat niet door. "Klopt, als wij de wet niet willen overtreden, kunnen we onze plannen niet uitvoeren'', laat Dewinters woordvoerder weten.

Zowel de burgemeester van Molenbeek als die van Brussel heeft de 'islamsafari' verboden uit vrees voor verstoring van de openbare orde. De twee politici zouden ook naar de Grote Moskee in Brussel gaan, maar de burgemeester zegt geen "racistische haatboodschap'' te tolereren.

"Anno 2017 wordt het islamkritische volksvertegenwoordigers verboden om hun werk te doen'', aldus de woordvoerder van Dewinter. Eerder op de dag zei hij nog dat het bezoek ondanks het verbod door zou gaan. Wilders noemde de beslissing van Molenbeekse burgemeester Francoise Schepmans (MR) eerder een "verschrikkelijk slecht besluit", maar hij was niet van plan "enige wet of verordening te overtreden". "Maar ik wil een statement maken wat dit allemaal betekent, daarom ga ik morgen toch naar België", klinkt het. Wilders en Dewinter geven wel nog een persconferentie in het federaal parlement. Ze overleggen nog over wat ze eventueel verder kunnen doen in Brussel, aldus de zegsman.

"Brussel en Molenbeek zijn 'shariazones' geworden waar de islam de plak zwaait en burgemeesters als dhimmi collaboreren'', twitterde Dewinter. Wilders had het over een "Acte van Capitulatie''. "Parlementariërs verboden. Islam en terreur toegestaan. Molenbeek Islamstaat'', aldus de PVV-leider.

Molenbekenaren verzamelen voor buurtfeest

Op het gemeenteplein van Sint-Jans-Molenbeek zal morgen vanaf 12.00 uur een buurtfeest plaatsvinden als antwoord op Dewinter en Wilders. Daarmee wil Saliha Raiss (sp.a) samen met de Molenbekenaren een positieve boodschap uitsturen.

Als politica greep Raiss na het bekend worden van de islamsafari meteen in en legde ze klacht neer bij het gelijkekansencentrum Unia en het anti-racismeorgaan MRAX. Morgen wil ze met de kinderen en ouders van de wijk simpelweg een positieve, maar niet politiek getinte boodschap uitsturen.

"Het is een buurtfeest dat we al lang wilden geven en eentje zonder een politieke boodschap, propaganda of borden met slogans" vertelt de Molenbeekse. "Het gaat enkel over gezelligheid en waar we met de hele buurt feesten en delen. De enige manier waarop we konden reageren was door een liefdevolle boodschap uit te sturen en te zeggen 'We love Molenbeek'. Het is geen echte reactie op hun komst, al zijn ze natuurlijk meer dan welkom", vertelt Raiss met een knipoog.