“Islamieten, parasieten”: Sporting Hasselt opnieuw onder vuur voor racistische gezangen LH

04 december 2018

11u43

Bron: Belga 4 Het parket van Limburg heeft een opsporingsonderzoek geopend naar de racistische spreekkoren van enkele supporters van Sporting Hasselt, leider in de tweede amateurklasse B. Afgelopen zaterdag, tijdens de derby tegen stadsgenoot RC Hades, scandeerden sommigen “islamieten, parasieten”. Twee maanden geleden werd de club nog veroordeeld voor racistisch gedrag van supporters in het eigen stadion.

Zo'n honderd supporters van Sporting Hasselt trokken zaterdag te voet naar het stadion van stadsgenoot RC Hades. "Jammer genoeg werd deze optocht, zeer kortstondig, verstoord door een erg klein groepje met enkele ontoelaatbare spreekkoren", aldus voorzitter Bart Casters van Sporting Hasselt.

Casters verspreidde op de clubwebsite een mededeling over dit incident. "Deze ontoelaatbare spreekkoren hadden niets met voetbal te maken en brachten onze club stevig in diskrediet. Onze club veroordeelt uiteraard dergelijke spreekkoren, hoe minimaal ze ook waren en ook al werden ze door een verwaarloosbaar groepje geuit. Deze spreekkoren stopten na enkele seconden, toen verantwoordelijken van onze club de betrokken personen hierover aanspraken. De club zal de verantwoordelijken ter orde roepen en hen een gepaste sanctie opleggen. We blijven elke vorm van racisme hartsgrondig veroordelen, niet alleen met woorden, maar ook met daden. Onze club is met een jeugdbestand dat uit bijna de helft allochtone jeugdspelers bestaat immers een voorbeeld van integratie", gaat Casters verder.

Wedstrijd achter gesloten deuren

De club toont ook nog via andere initiatieven haar sociaal engagement. De club benadrukt dat ze al deze inspanningen niet teniet zal laten doen door deze enkelingen. Midden november werd Sporting Hasselt al voor racistische gezangen in het stadion veroordeeld. In de match tegen Turnhout was er “handjes kappen, de Congo is van ons" te horen. Sporting Hasselt kreeg een boete van 5.000 euro, waarvan 3.500 euro effectief en de club hangt een wedstrijd achter gesloten deuren boven het hoofd, want deze sanctie werd met uitstel opgelegd.

Het parket van Limburg maakte vandaag bekend dat er een opsporingsonderzoek is opgestart naar aanleiding van de feiten van afgelopen zaterdag. “Als dat is afgerond, wordt binnen het parket intern bekeken welk passend gevolg hieraan gegeven wordt,” aldus Pieter Strauven, persmagistraat van het Limburgse parket.

Komende vrijdag staat er in Hasselt opnieuw een beladen duel op het programma. Patro Eisden Maasmechelen is de tegenstander. Deze wedstrijd moest al omwille van het risicogehalte van zaterdag naar vrijdag worden verplaatst.