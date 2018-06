"Is het onze schuld dat Rani is doodgeschoten?": bezoekers zitten met vragen nadat leeuwin gevaarlijk dicht bij hen kwam Kristof Aerts

22 juni 2018

00u00 100 "Is het onze schuld dat Rani is doodgeschoten?", vragen Gert (60) en zijn vrouw Monique (57) zich af. Het koppel uit Antwerpen zat drie uur lang in een treinwagon in Planckendael. Omdat de ontsnapte leeuwin te dicht bij hen in de buurt kwam, volgde noodgedwongen de fatale beslissing. "We hadden gerust nóg drie uur willen wachten als dat haar leven had gered."

"Is het onze schuld?"

Een dagje Planckendael als afwisseling van het bezoekje aan de Zoo van Antwerpen: dat was het plan van Gert Bemindt (60) en zijn vrouw Monique De Kort (57). Met een abonnement van de dierentuin mogen ze een uur voor de gewone bezoekers en de massa schoolkinderen het park in. Hun eerste stop: de olifanten, die om 10 uur te eten krijgen. "Dat is altijd leuk om te zien."

Rond halftien, net toen Monique en Gert het verblijf van de leeuwen passeerden, kraakten de luidsprekers in Planckendael. Er was een gevaarlijk dier ontsnapt. "We hadden het niet goed verstaan, maar op aanraden van de medewerkers hebben we ons toch maar verscholen in een oude treinwagon tegenover het verblijf van de leeuwen." Dat was de enige veilige optie: het restaurant en zeker de ingang waren te ver weg. "Er was nog een ander koppel. De binnendeuren van de wagon gingen niet op slot, maar we konden ze wel dichtschuiven." De buitendeuren bleven open.

Een grap? Een test?

