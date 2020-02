“Is het nog interessant om zonnepanelen aan te kopen en heeft het coronavirus impact op de prijs ervan?”: 6 vragen over zonnepanelen beantwoord MDG

28 februari 2020

10u29

Bron: Persbericht Eneco 0 Morgen gaat Batibouw van start, de grootste Belgische beurs voor bouw, renovatie en inrichting. Tal van leveranciers tonen er de nieuwste bouwtechnieken. Maar liefst 800 exposanten slaan hun tenten op in de Heizelpaleizen in Brussel, waaronder achttien gespecialiseerd in zonnepanelen. “Zonnepanelen blijven interessant om aan te kopen”, zegt Pieter Gysel, expert bij groene stroomproducent Eneco. Vorig jaar lokte Batibouw zo’n 250.000 bezoekers.

Loont het gebruik van zonnepanelen voor je portemonnee en voor het milieu en heeft het coronavirus impact op de prijs? Zes prangende vragen worden hieronder beantwoord:

Koop ik best nog voor het einde van dit jaar zonnepanelen?

Ja, wie nog voor eind 2020 zonnepanelen plaatst, kan nog 15 jaar genieten van het systeem van de terugdraaiende teller. Een garantie die we aan de Vlaamse overheid te danken hebben. Ondertussen is de invoering van de nieuwe digitale meter gestart, die heel nauwkeurig registreert hoeveel je op het net zet en hoeveel je eraf haalt. Nieuwe installaties kunnen vanaf begin 2021 geen beroep meer doen op het terugtelvoordeel en het prosumententarief. Zonnepanelen blijven weliswaar interessant, zeker als je 40% van de opgewekte stroom zelf verbruikt.

Moet mijn dak op het zuiden gericht zijn?

Neen, dat is niet nodig. De huidige zonnepanelen zijn zo krachtig dat elke oriëntatie van oost over zuid naar west in aanmerking komt. Het is zelfs zo dat je met een oost-west gerichte installatie meer van je zonnestroom kan genieten op het moment dat je thuis bent, namelijk ‘s morgens en ‘s avonds. Een thuisbatterij kan ook een oplossing zijn om het teveel aan opgewekte stroom op te slaan. Zorg dat je installatie batterij-klaar is. Vanaf 2021 wordt het dan des te interessant om aan een ideale batterij-oplossing te denken. De ideale hellingsgraad van je dak is 35°, maar een plat dak komt ook zeker en vast in aanmerking.

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?

Om dat te weten, moet je eerst je verbruik kennen. Voor een gemiddeld gezin is dat ongeveer 3.500 kilowattuur per jaar. Vervolgens kijk je naar het vermogen van de panelen. Indien mogelijk, plaats je net zoveel panelen zodat je evenveel stroom opwekt dan je verbruikt.

De meeste panelen hebben ondertussen een vermogen van 350 wattpiek (meeteenheid die gehanteerd wordt om het vermogen van zonnepanelen aan te geven) en leveren ongeveer 315 kilowattuur per jaar. Een standaardinstallatie telt dus 12 panelen.

Als er geen 12 panelen op je dak kunnen, kan je ook kiezen voor panelen met een groter vermogen. Dus de grootte van je dak bepaalt mee het aantal panelen.

Heeft het coronavirus impact op de prijs en wacht ik met de aankoop?

China domineert de markt van de productie van zonnepanelen. Door het coronavirus zijn de leveringen vanuit China vertraagd en raken de voorraden in Europa uitgeput. Dat kan de prijs in de toekomst doen stijgen. Momenteel kost een standaardinstallatie van 12 panelen tussen de 6.000 en 7.000 euro.

Wat is het effect op het milieu als ik zonnepanelen plaats?

Een installatie met een jaaropbrengst van 3.500 kilowattuur zorgt voor een vermindering van 2.000 kg CO2 per jaar. Dat is 10 ton in 20 jaar tijd. Met een zonne-installatie is er op termijn minder behoefte aan vervuilende energiecentrales.

Wat is het effect op mijn verbruiksfactuur?

Uitgaande van een standaardinstallatie voor het gemiddeld verbruik van een gezin, bespaar je snel zo’n 650 euro per jaar op je factuur. Je verdient de installatie in iets meer dan 9 jaar terug. Daarna produceer je nog voor jaren gratis elektriciteit.

Batibouw vindt plaats van zaterdag 29 februari tot en met zondag 8 maart in Brussels Expo.